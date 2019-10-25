Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦена нефти Brent выросла до $62

Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 25 октября выросла до $62 за баррель.
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