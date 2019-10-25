Энергетика
Московский КомсомолецЦена нефти Brent выросла до $62
Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 25 октября выросла до $62 за баррель.
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Музыка
Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке
26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Политика
Евросоюз разрешил отложить Brexit
Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Единоборства
Ковалев нацелен на бой с Бетербиевым
Политика
Сотрудники «либеральных» СМИ рассказали о своей работе
Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Авто
Полиция Монголии пересела на Lada 4x4
Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных Lada 4х4. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».
Наука
Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки
Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Политика
Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну
Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Экономика
Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany
Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Общество
Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Экономика
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета
Налоговые послабления для «Роснефти» привязывают к параметрам бюджета Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта «Роснефти» «Восток ойл» продолжаются.
Гаджеты
Телевизоры LG получат загнутые экраны
Корейская компания запатентовала новый тип экрана для телевизоров, причем во Всемирное бюро интеллектуальной собственности было подано шесть заявок.
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
Хоккей
«Локомотив» заключил полноценный контракт с Андреем Марковым
Ярославский «Локомотив» подписал полноценный контракт до конца сезона с защитником Андреем Марковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Футбол
Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью
Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Шоу-бизнес