Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась до $62
В последний раз цена нефти находилась выше $62 за баррель 25 сентября 2019 года. На пике роста по состоянию на 21:28 мск, стоимость марки Brent достигала $62,11 за баррель.
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Армия и оружие
В Кремле прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес
Сын Тимати испытал на себе волшебное влияние корейской музыки
Пока Тимати отрывается на Мальдивах, Анастасия Решетова заботится о его сыне дома.
Телепрограмма вчера в 00:39
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым
Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
ТК Звезда 25 октября в 14:50
Здоровье
Эти продукты не повысят уровень сахара в крови
При любом приеме пищи уровень сахара в крови увеличивается.
Южный Федеральный 06:53
Политика
Горбачев назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой Запада.
Lenta.ru 03:45
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Российская газета 06:38
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 10:33
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Политика
Сотрудники «либеральных» СМИ рассказали о своей работе
Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 04:53
Наука
Шестой палец
Ища добычу, ай-ай блуждает по деревьям, простукивая их тонким третьим пальцем; если по стуку он понимает, что под корой есть полость, ай-ай резцами прогрызает в ней дырку и запускает туда длинный четвертый палец, ища жуков и личинок.
Наука и жизнь 26 октября в 01:00
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Авто
УФНС рекомендует москвичам самостоятельно снимать с учета проданные машины
Interfax-Russia.ru - Управление Федеральной налоговой службы по Москве разъяснило, почему некоторым москвичам продолжают начислять транспортный налог на давно проданный автомобиль.
Интерфакс - Россия 05:51
Происшествия
Россиянка впала в кому во время отдыха в Турции
Жительница Санкт-Петербурга угодила в кому на отдыхе в Турции. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру".
Газета.Ru вчера в 06:16
Наука
Горные реки оказались источником больших выбросов углекислого газа
Швейцарские исследователи заявили, что быстрые горные реки создают около трети выбросов углекислого и других парниковых газов, выделяющих пресноводными водоемами планеты.
МедиаПоток 25 октября в 13:44
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 06:21
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Например, есть такие нейтронные звезды, на поверхность которых падает вещество, накапливается, а после достижения определенного критического уровня происходит мощнейший термоядерный взрыв, в котором за секунды сгорает несколько лунных масс.
Научная Россия вчера в 09:11
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия
Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 05:29
Авто
Volkswagen представил Golf нового поколения
Немецкий бренд официально презентовал Golf нового, восьмого поколения.
Somanyhorses 25 октября в 13:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru вчера в 05:37
Путешествия
В Крыму зафиксировали рекордный поток туристов
В августе исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) России Майя Ломидзе заявила, что посещаемость Крыма в 2019 году станет рекордной и составит более 6,5 млн туристов.
Известия 06:57
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца
В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Passion.ru 02:18
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Интерфакс 06:32
Общество
Дагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.
РИА Дагестан 05:25