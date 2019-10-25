Энергетика
News.ruЦена нефти Brent поднялась до $62 за баррель
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%. Такая отметка достигнута впервые с 25 сентября.
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Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории
Происшествия
Выживший при стрельбе в воинской части Забайкалья солдат очнулся
Солдат-срочник Евгений Графов, пострадавший при стрельбе в воинской части в Забайкальском крае, пришел в чувство в столичной больнице.
Космос
В поисках воды в 2022 году марсоход VIPER отправится на Луну
Шоу-бизнес
За младшей дочкой Заворотнюк ухаживает бабушка
Актриса подарила матери роскошную иномарку В начале минувшего марта Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев подтвердили новость о том, что у них родилась дочка по имени Мила.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Политика
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Авто
Новый компакт-кросс Toyota Raize показали на первом снимке
Новый малогабаритный паркетник Toyota, о котором впервые заговорили прошлым летом, практически рассекречен.
Экономика
Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России
В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
В Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в посёлок Золотое в Донбассе.
Общество
Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате
Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования.
Политика
Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение.
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных
"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
Шоу-бизнес
У Фадеева случился сердечный приступ
Накануне продюсеру стало плохо, и у него случился сердечный приступ.
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Происшествия
Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк отстранил на год от службы священнослужителя в Казанском женском монастыре за злоупотребление спиртным и побои супруги, сообщается на сайте Рязанской епархии.
Кино
Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные
Картина «Малефисента: Владычица тьмы» вновь стала лидером проката в России в прошедшие выходные. Фильм заработал 443,4 миллиона рублей.
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
Армия и оружие
Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве
Белоруссия расценивает размещение танков США в Литве вблизи своей границы как демонстративный шаг, на который она вынуждена ответить.
Общество
На известного уральского политолога завели дело за оскорбление власти
На политолога, журналиста и писателя Фёдора Крашенинникова завели дело об оскорблении власти.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Общество
В Кремле не стали комментировать кончину Буковского
Общество
В Москву идет резкое похолодание
Во вторник днем пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем в Москве максимум около + 5 градусов, ночью вновь столбики термометров опустятся до нуля и местами перейдут нулевую отметку.
Экономика
Forbes: зять Александра Ткачева может купить «Интурист»
Структуры бизнесмена Романа Баталова, зятя бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, и владельца турецкого туроператора Anex Tour Нешета Кочкара ведут переговоры о покупке российского туроператора «Интурист» – «дочки» обанкротившегося британского холдинга Thomas Cook, сообщает Forbes со ссылкой на источники.