Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent поднялась до $62 за баррель

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%. Такая отметка достигнута впервые с 25 сентября.
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Мировые цены на нефть снижаются

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Цена нефти Brent поднялась до $62

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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 впервые с 25 сентября

РЕН ТВ25 октября в 15:00
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