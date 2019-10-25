Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%. Такая отметка достигнута впервые с 25 сентября.

Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель

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