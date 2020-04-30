Контракты на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже утром в четверг дорожали почти на 10% — до $26,65 на пике. По данным на 9:12 мск, фьючерсы стоили $26,02 — это на 7,39% больше цены на закрытии предыдущего торгового дня.

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