Энергетика
ForbesЦена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель
Контракты на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже утром в четверг дорожали почти на 10% — до $26,65 на пике. По данным на 9:12 мск, фьючерсы стоили $26,02 — это на 7,39% больше цены на закрытии предыдущего торгового дня.
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Цены на нефть ведут себя непредсказуемо, эксперты-прогнозисты молчат
Военное обозрение27 апреля в 04:01
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Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
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Поскольку Россия и США выступают гарантом безопасности в Сирийской Арабской Республике, курды решили потребовать от них заставить Турцию прекратить совершать агрессивные действия.
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В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
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На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
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