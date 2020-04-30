Энергетика

ForbesForbesЦена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель

Контракты на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже утром в четверг дорожали почти на 10% — до $26,65 на пике. По данным на 9:12 мск, фьючерсы стоили $26,02 — это на 7,39% больше цены на закрытии предыдущего торгового дня.
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Цена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель

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Цена нефти Brent поднялась выше 25 долларов за баррель

Piter.tv27 апреля в 10:00

Игры крупных спекулянтов? Котировки Brent поднялись выше $ 26 за баррель

Евразия Daily02:15

Нефть Brent поднимается к $26 за баррель

REGNUMвчера в 22:45

Цена нефти Brent поднималась выше $26

Коммерсантъ01:20

Цены на нефть ведут себя непредсказуемо, эксперты-прогнозисты молчат

Военное обозрение27 апреля в 04:01

Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Известия26 апреля в 21:15
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Общество

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Газета.Ru 03:56
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харьков задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Общество

В Самарской области вводят масочный режим

В Самарской области с 1 мая вводится масочный режим. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по коронавирусу.
RT на русском вчера в 11:12
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило тысячу человек

Еще по три человека заболели в Тихорецком, Красноармейском, Калининском районах и Новороссийске, по два в Усть-Лабинском районе и Геленджике.
Московский Комсомолец Краснодар 03:37
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Происшествия

В Москве задержан администратор чата сторонников Чельдиева

В Москве задержали Арсена Бесолова, администратора чата в телеграме, в котором общались сторонники ранее арестованного оперного певца Вадима Чельдиева, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 03:46
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
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Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
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Шоу-бизнес

Певица Глюкоза порадовала поклонников очередным пикантным фото

Свое тело знаменитость показывать тоже не стесняется – может себе позволить, с такой-то фигурой, считают поклонники.
MedikForum.ru вчера в 11:31
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

RT на русском 04:14
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
26
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Общество

В Крыму коронавирусом впервые заболела беременная

В Крыму подтвердили еще три случая новой коронавирусной инфекции.
КП - Крым 03:22
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня вчера в 00:55
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Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
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Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
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Армия и оружие

Курды призвали Россию и США отреагировать на турецкие обстрелы

Поскольку Россия и США выступают гарантом безопасности в Сирийской Арабской Республике, курды решили потребовать от них заставить Турцию прекратить совершать агрессивные действия.
ГЛАС.RU вчера в 09:05
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Происшествия

В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Футбол

«Спартак» решил выкупить Соболева

"Спартак" принял решение выкупить нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, который выступает за москвичей на правах аренды до конца сезона-2019 / 20, информирует источник.
Soccer.ru 00:37
Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста 27 апреля в 13:43
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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости вчера в 11:11
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Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
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Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
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Общество

18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области

На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
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