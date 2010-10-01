Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла на 10%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
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Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей
Аргументы и Факты 10:14
Общество
Попова допустила введение «паспорта иммунитета» по коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что людям, у которых были выявлены антитела к коронавирусу нового типа, будут выдавать "паспортf иммунитета".
Газета.Ru 11:22
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости 10:11
Общество
Минздрав сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом
В пресс-службе Минздрава сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.
ФедералПресс 04:56
Шоу-бизнес
У Татьяны Васильевой диагностирован коронавирус
Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая обратилась в больницу в связи с плохим самочувствием, сдала тест на коронавирус, и он показал положительный результат.
Вести.Ru 10:33
Общество
В московском метро начнут продавать маски
С начала следующей недели в московском метро начнут продавать маски.
Lenta.ru 08:11
Армия и оружие
Стала известна причина обострения на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Общество
В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов
Беспрецедентные меры по увеличению количества тестов позволяют выявлять больше бессимптомных носителей, вовремя изолировать их, обеспечивая безопасность окружающих.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Общество
Выпуск авторской программы Михалкова на канале «Россия 24» сняли с эфира
Выпуск авторской программы режиссера Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", показ которой был запланирован на субботу и воскресенье на телеканале "Россия-24", снят с эфира.
ТАСС 10:35
Авто
Старт продаж Chery Exeed состоится уже летом
Новый полноразмерный кроссовер Exeed TXL, призванный стать первой моделью премиального суббренда Chery в России, поступит в продажу летом 2020 года.
Автоновости дня 10:57
Шоу-бизнес
Барановскую возмутили нападки Аршавина на сына Рудковской
Телеведущую возмутили нападки ее бывшего возлюбленного на маленького сына Рудковской.
ФАН 09:12
Политика
Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия вчера в 18:42
Экономика
Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК вчера в 12:12
Политика
В Северной Осетии отказались праздновать окончание Второй мировой из-за Беслана
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что отказывается праздновать окончание Второй мировой войны 3 сентября, так как в этот день в республике вспоминают жертв теракта в Беслане.
Lenta.ru 09:52
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи из-за страха «чипизации»
Владикавказ, 2 мая 2020, 18:22 — REGNUM В Северной Осетии жители селения Ногир сожгли вышку сотовой связи из-за страха, что исходящие от нее электромагнитные волны могут привести к обмороку, во время которого им проведут процедуру чипирования.
REGNUM 11:22
Армия и оружие
МИД: США стирают грани между разными видами ядерного оружия
Соединенные Штаты всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, что ведет к росту угрозы ядерного конфликта.
Военное дело 30 апреля в 00:50
Здоровье
В РПЦ предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии
Лукьянов призвал "не только государственные, но и частные клиники добровольно отказаться от производства абортов на время пандемии и тем самым снизить риск заражения российских женщин и членов их семей".
РИА Новости 11:14
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ставку на уровне 0—0,25% годовых.
RT на русском 29 апреля в 14:07
Здоровье
На разворачивание госпиталя в Екатеринбург-ЭКСПО потратят ₽190 млн
Кислородный концентратор поставят к 25 мая. Его будут монтировать на каждом этапе. Общая стоимость работ оценивается в 190,4 млн рублей.
Уральский меридиан 08:07
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич признался, что в очередной раз женился
Около десяти лет Андрей Макаревич оставался завидным женихом, но накануне выяснилось, что он женился в четвертый раз.
МонаВиста вчера в 10:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 06:00
Армия и оружие
Войска химзащиты проводят дезинфекцию на кубанских предприятиях ОПК
Войска радиационной, химической и биологической защиты подразделений ЮВО проводят полную специальную обрабоку шести предприятий, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
ЮГ Times 10:17