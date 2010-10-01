Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent выросла на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до $26,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:51, Ашберн

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Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

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