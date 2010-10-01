Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась на 4,15% 1 мая 2020 года. По состоянию на 03:44 мск цена нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет $27,48 за баррель, по данным investing.com. Этот показатель выше уровня закрытия предыдущей сессии на 2,61%, сообщает ТАСС.

Политика Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы» Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Наука Микроволновка превратила пластиковые отходы в сырье для производства анодов аккумуляторов Индийские и американские химики получили из старых пластиковых бутылок наночастицы терефталата натрия — перспективный материал для анодов натрий-ионных аккумуляторов.

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количества для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 655

Общество В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135 Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области. 287

Здоровье Четыре врача уволились из Покровской больницы в Петербурге Четверо врачей уволились из Покровской больницы в Петербурге, где медики ранее жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и зонирования. 336

Футбол ПФЛ вслед за ФНЛ намерена досрочно завершить сезон Совет и администрация ПФЛ призвали объявить сезон завершенным и предоставть право выхода в ФНЛ тем клубам, которые имаеют лучшие спортивные показатели и соответствуют необходимым требованиям.

Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 848

Политика Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прекратил полномочия спикера сената парламента Дариги Назарбаевой, сообщила его пресс-служба. 179

Здоровье В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет «Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе. 157

Политика Песков рассказал об охране здоровья Путина «Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая», — сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности усиления мер предосторожности в связи с заражением коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина. 3,3K

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 82

Происшествия На Урале из-за коронавируса закрыли на карантин перинатальный центр Перинатальный центр в Первоуральске Свердловской области закрыли на карантин из-за заболевания сотрудника коронавирусом, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19. 1

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 22