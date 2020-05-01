Энергетика
News.ruЦена нефти Brent поднялась выше $26 за баррель
Стоимость фьючерса на нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июне поднялась утром 30 апреля на 9%. По состоянию на 7:00 мск Brent на лондонской бирже ICE торгуется по $26,38 за баррель.
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Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Общество
Маск посчитал акции Tesla слишком дорогими и обвалил их
Lenta.ru вчера в 21:10
Автоспорт
26 лет назад погиб Айртон Сенна
Сегодня исполняется 26 лет со дня гибели Айртона Сенны. Трехкратный чемпион мира погиб в аварии на трассе в Имоле.
Sports.ru вчера в 04:16
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Татьяну Васильеву поразил масштаб эпидемии
Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
РИА Новости 18:38
Кино
Вышел официальный тизер хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»
Телеканал HBO представил официальный тизер хоррор-сериала "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country), премьера запланирована на август 2020 года.
Life.ru 00:19
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 01:04
Общество
Названы способы избежать заражения коронавирусом через продукты
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.
РИА Новости 17:40
Кино
Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»
Компания Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году.
News.ru 30 апреля в 12:14
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Общество
Еще 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Еще 34 пациента с положительным анализом на коронавирус и подтвержденной пневмонией умерли в Москве.
Вечерняя Москва 15:23
Общество
Во Франции режим чрезвычайного положения могут продлить до 24 июля
Во Франции режим чрезвычайного положения может быть продлен до 24 июля, такую возможность рассматривает правительство страны, сообщает ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург 11:04
Технологии
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
Спорт
Актер из «Игры престолов» побил мировой рекорд в пауэрлифтинге
Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, сыгравший роль Григора «Горы» Клигана в известном сериале «Игра престолов», установил рекорд в становой тяге.
Телеканал 360° 17:48
Энергетика
Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума
Спрос на энергоносители упал до 70-летнего минимума Мировой спрос на энергоресурсы на фоне пандемии в 2020 году сократится на 6% — и это будет сильнейшим спадом потребления за последние 70 лет, следует из нового прогноза Международного энергетического агентства (МЭА).
Коммерсантъ 30 апреля в 08:34
Армия и оружие
В погоне за эксклюзивом на Донбассе журналисты попали в руки СБУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru 12:18
Хоккей
Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Политика
Трамп заявил, что рад возвращению Ким Чен Ына
Газета.Ru 17:58
Общество
В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов.
Новая газета вчера в 12:54
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
Более 750 автомобилей не пустили в Псковскую область из-за ограничений
На территорию Псковской области в субботу не разрешили въехать 754 автомобилям, передает РИА Новости со ссылкой на главу региона Михаила Ведерникова.
Аргументы и Факты 17:49
Общество
Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка
В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут в США, Канаде и Латинской Америке
Piter.tv 30 апреля в 09:06
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Вести.Ru вчера в 19:45