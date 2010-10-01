Энергетика
RT на русскомЦена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
В ходе торгов в среду, 29 апреля, цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%. По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Комментарии
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