Цены на нефть эталонных марок продолжают расти на фоне ожидания нормализации спроса. Так, на 15:58 мск стоимость июньских фьючерсов на Brent впервые с 20 апреля поднялась выше $27 за баррель, составив $27,22. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть марки Brent поднялась до $27 за баррель

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