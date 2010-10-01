Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась на 4,15% 1 мая 2020 года. По состоянию на 03:44 мск цена нефти Brent на лондонской бирже ICE составляет $27,48 за баррель, по данным investing.com. Этот показатель выше уровня закрытия предыдущей сессии на 2,61%, сообщает ТАСС.
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Эхономика: Сработает ли сделка ОПЕК+

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Нефть продолжила дорожать на признаках восстановления спроса

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Нефть взяла передышку после быстрого роста

REGNUMвчера в 10:28

Цена нефти Brent поднялась выше $27

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Цена июльского фьючерса нефти Brent поднялась выше $27 за баррель

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Нефть уверенно дорожает на признаках восстановления спроса

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Цены на нефть начали расти

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Политика

В РПЦ выступили против изображения Сталина в храме Вооруженных сил

Фигура Иосифа Сталина связана с вполне определенными ассоциациями, и его портрета не должно быть в главном храме Вооруженных сил, заявил в эфире радио «Вера» глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РБК вчера в 10:08
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Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
45
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2,1K
Общество

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап».
Коммерсантъ вчера в 18:01
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Политика

Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой

RT на русском 02:48
170
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,1K
Здоровье

Очереди из машин скорой помощи в Москве объяснили

Очереди из машин скорой помощи у клиник в Москве связаны в основном с особым алгоритмом приема больных.
Lenta.ru 05:38
Общество

В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса

За прошедшие сутки в России диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции.
Известия 04:54
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
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Политика

МВД БиГ объяснило отказ во въезде приглашенным российским медикам

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал российским военным медикам во въезде в страну, несмотря на то, что специалистов пригласили сами власти республики.
Газета.Ru 03:34
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Общество

Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом

"Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить.
Московский Комсомолец 05:43
1
Здоровье

В Саратовской области закрыли на карантин дома малютки

В Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли на карантин дома ребенка (малютки) в Саратове, Марксе и Вольске, подведомственные региональному минздраву.
FreeNews-Volga 05:52
Общество

Фото: Кошка сама принесла котенка в больницу и получила помощь

Bored Panda Кошка сама принесла котенка в больницу в турецком Стамбуле.
РЕН ТВ вчера в 09:16
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Наука

Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса

Голландские ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского университета проследили воздействие коронавируса на модели клеточной культуры кишечника человека и реакцию клеток.
РИА Новости 05:13
Общество

Собянин допустил ограничение выдаваемых в Москве пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, если потребуется, в столице ужесточат введенные из-за коронавируса ограничения.
Коммерсантъ 05:46
304
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
1K
Здоровье

Мурашко: в России на ИВЛ находятся до 1,3 тысячи пациентов с COVID-19

От 1 тысячи до 1,3 тысячи россиян, заразившихся коронавирусом, находятся на искусственной вентиляции легких, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:16
Общество

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 04:53
5
Наука

Ученые нашли природное средство от похмелья

Профиль вчера в 21:30
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Кино

Вышел тизер нового хоррор-сериала «Страна Лавкрафта»

Телеканал HBO выпустил официальный тизер сериала по одноименному фантастическому роману Мэтта Раффа.
Народные новости 02:23
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт вчера в 15:29
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано 7 099 случаев коронавируса в 85 регионах.
Piter.tv 30 апреля в 03:30
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
650
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:59
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Политика

МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,5K
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,2K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
Инфорос вчера в 02:08
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Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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