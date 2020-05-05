Коронавирус
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $28
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%).
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Здоровье
В Саратовской области село Озерное закрывают на карантин
В Саратовской области закрывается на карантин село Озерное в Аткарском районе.
Четвертая Власть вчера в 10:22
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня
В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости 03 мая в 08:12
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Политика
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе Киев заявил, что больше не хочет вести переговоры с нынешними представителями непризнанных республик Донбасса.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК вчера в 07:54
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
«Россия 24» не откажется от программы Никиты Михалкова
Программа Михалкова выходит на канале дважды по пятницам, а затем по три раза в субботу и воскресенье.
Газета.Ru вчера в 04:22
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости вчера в 07:55
Кино
Warner Bros. и Сильвестр Сталлоне работают над сиквелом «Разрушителя»
Афиша Daily вчера в 09:08
Футбол
Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Российский тренер возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Соглашение Семака с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2020 года.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня В Москве в апреле средняя сумма чека - 5919 рублей против февральских 2816 рублей.
Известия 01:00
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Здоровье
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в ЕАО
В регионе подтверждено 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией! – комментирует ситуацию временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.
Город на Бире вчера в 23:45
Общество
Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
RT на русском вчера в 22:13
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru вчера в 05:15
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Наука
Эксперты рассказали, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями
Ученые утверждают, что пещерные львы Panthera leo spaelea могли отделиться от остальных подвидов около 500 000 лет назад и больше никогда не скрещиваться с ними.
Rusargument вчера в 17:10
Кино
Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
Общество
В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности
Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс вчера в 08:12
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Гаджеты
Как выглядит Xiaomi со скрытой под экраном камерой. Исходя из патента
Компания Xiaomi уже начала намекать на скорый анонс первого смартфона со скрытой под экраном камерой.
iXBT.com 01:06
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51