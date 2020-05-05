Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $28

К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%). Стоимость июльского фьючерса нефти марки WTI поднялась на 4,26% - до $23,75 за баррель. В последний раз цена на нефть марки Brent достигала $28 за баррель 17 апреля.
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Нефть показала уверенный рост

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