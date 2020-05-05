Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $28
К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%). Стоимость июльского фьючерса нефти марки WTI поднялась на 4,26% - до $23,75 за баррель. В последний раз цена на нефть марки Brent достигала $28 за баррель 17 апреля.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:54, Ашберн
Комментарии
Политика
В Северной Осетии потребовали отставки Захаровой после ее слов о «бедных»
На сайте Change.org появилась петиция с требованием отправить в отставку официального представителя МИД РФ Марию Захарову после ее скандального интервью Михаилу Зыгарю.
Росбалт вчера в 07:15
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой вчера в 03:58
Шоу-бизнес
Александр Петров поделился интимным фото со Стасей Милославской
Обычно Петров не афиширует свою личную жизнь, но на этот раз он изменил своим привычкам и выложил в свой микроблог интимное фото.
Privet-Rostov.ru 02:26
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР
В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец вчера в 19:23
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина».
Lenta.ru 01:30
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Игры
Восточная надежда – Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Здоровье
В Саратовской области выявили 78 новых случаев коронавируса
Ещё 78 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 737 человек, сообщил во вторник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:28
Здоровье
В Калининградской области более 300 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:21
Общество
Москалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
Происшествия
Третий пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае
На территории Алтайского края зафиксирован третий случай смерти пациента с ковидом. Об этом сообщил оперативный штаб во вторник, 5 мая.
Kursk.com 02:33
Футбол
Томас Парти хочет перейти в «Арсенал»
Ганский полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Парти сообщил своему окружению, что хочет перейти в лондонский «Арсенал», сообщает The Telegraph.
Чемпионат вчера в 19:04
Происшествия
Самолет SSJ совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет SSJ100 экстренно сел в аэропорту Шереметьево из-за отказа двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
Толк 01:43
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Здоровье
От коронавируса в Омской области умер пятый пациент
Как сообщили в минздраве Омской области, в регионе от коронавируса скончался пятый человек. Им оказалась 82-летняя старушка.
Город55.ру 02:16
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью
Lenta.ru 01:28
Культура
Проект #Москвастобой подготовил новые онлайн-экскурсии
Проект #Москвастобой подготовил новые онлайн-экскурсии, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Моя Москва.онлайн 02:21
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 03 мая в 01:55
Здоровье
Шведский эпидемиолог обозначил две основные меры по борьбе с коронавирусом
По мнению ученого, бороться с инфекцией коронавируса можно двумя методами, мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование, пишет во вторник, 5 мая, «РБК».
ГЛАС.RU 02:40
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Скончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
ПРАЙМ вчера в 21:24
Здоровье
Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой.
Газета.Ru вчера в 22:36
Происшествия
На стройплощадке в Саратове обрушилась стрела башенного крана
Как стало известно ИА «Регион 64», у дома № 25 «В» по 4-му Нагорному проезду частично обрушилась стрела башенного крана.
Регион 64 03 мая в 10:38