Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $28

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. К 03:22 мск цена на фьючерсы опустилась до $27,87 за баррель (+2,46%).
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Цена на нефть марки Brent выросла почти на 6%

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Цены на нефть Brent поднялись выше $28 за баррель

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Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

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