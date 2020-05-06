Энергетика

ТК ЗвездаТК ЗвездаНефть Brent подорожала более чем на 14%

Стоимость нефти марки Brent впервые с середины апреля превысила $31. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской биржи ICE.
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Цена на нефть Brent перевалила за $31

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ГАЗ снял с производства старые «ГАЗоны»

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Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины

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Власти Ростовской области начали планировать выход из режима самоизоляции согласно плану, ранее предложенному главным санитарным врачом России Анной Поповой.
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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

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