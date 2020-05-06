Стоимость нефти марки Brent впервые с середины апреля превысила $31. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской биржи ICE.

Нефть Brent подорожала более чем на 14%

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