Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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Первые за неделю торги нефтью закрылись уверенным ростом

РИА Новостивчера в 22:07

Цены на нефть ускорили рост на фоне надежд на восстановление спроса

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Цена нефти Brent поднялась выше $29

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Нефть дорожает из-за надежд на восстановление спроса

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Худшее позади: нефть дорожает вместе с ростом деловой активности в мире

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Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

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Цена на нефть марки Brent выросла почти на 6%

Эхо Москвывчера в 18:04
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

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Продажи одежды в России упали на 90%

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Новый рекорд осетинских рэперов: клип I Got Love набрал 400 млн просмотров на YouTube

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В сеть слили исходный код консоли Nintendo Wii

Анонимный пользователь сайта 4chan опубликовал внутреннюю документацию консоли Nintendo Wii. Об этом сообщил портал USGamer.
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31 новый случай коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки

В Оренбургской области по состоянию на 5 мая зарегистрированы 966 случаев коронавирусной инфекции (включая 4 летальных исхода).
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В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
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В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Шнуров ответил на запрет продажи алкоголя в жилых домах

Музыкант и политик Сергей Шнуров прокомментировал вступление в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в небольших помещениях в жилых домах.
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Призвавший Гейтса сообщить о чипировании населения российский депутат объяснился

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Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
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Траньков раскритиковал авторов скандальной статьи о сыне Плющенко

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В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
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Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
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Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
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В целом, как уточнила Патяшина, в Татарстане разработан проект плана снятия ограничительных мер, в настоящее время ожидаются определенные рекомендации от правительства РФ, чтобы синхронизировать и откорректировать региональный план с общефедеральными рекомендациями.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

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