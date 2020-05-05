Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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Комментарии
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В Оренбургской области по состоянию на 4 мая зарегистрированы 935 случаев коронавирусной инфекции (включая 4 летальных исхода).
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В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
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