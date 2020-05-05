Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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