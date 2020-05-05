Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Комментарии
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Комсомольская правда вчера в 05:47
Здоровье
Больница имени Давыдовского начала принимать пациентов с коронавирусом
Принимать заболевших москвичей коронавирусом начала ГКБ им. И.В. Давыдовского на Таганке.
Российская газета 03:46
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Общество
В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавирусной инфекции
"До выхода на плато далеко" - По данным оперштаба в России, 5 мая зафиксировали 10102 случая COVID-19, общее число инфицированных составило 155370 человек.
Газета.Ru 04:15
Экономика
Китай на пороге введения суверенной кибервалюты
Китай, действуя в рамках старой стратагемы "голос слышен с Востока, а удар идет с Запада", то есть действуя неожиданно и непредсказуемо, именно в момент начала нового экономического кризиса и атаки со стороны США объявил, что приступает к тестированию новой электронной валюты, которая в конечном счете может окончательно "отвязать" его от доллара.
РИА Новости 01:00
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru 03:43
Экономика
Правительство освободило регионы от выплат по кредитам
Российский кабмин принял постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции.
BFM.ru 02:36
Общество
От коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Вести.Ru 04:03
Авто
Kia принимает заказы на новую версию Sportage в Великобритании
Обновленная версия кроссовера Kia Sportage доступна для заказов на британском рынке.
Rusargument 01:56
Здоровье
В Магадане детскую больницу закрыли на карантин
Медики во вторник закрыли на карантин стационар детской областной больницы в Магадане, у одного из ее врачей диагностировали коронавирус, сообщил на страницах в своих социальных сетях губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 04:01
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Общество
В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:21
Здоровье
14 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
5 мая в Амурской области выявлено 14 новых случаев коронавируса: шесть - в Тынде, один - в Шимановске, три - в Благовещенске, по одному - в Крещеновке Ивановского района и Тавричанке Серышевского района, два - в Белогорске.
Телепорт 03:22
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
Командир экипажа Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в Шереметьево год назад, Денис Евдокимов дал «Ленте.ру» первое интервью после произошедшего.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика
Не делать из себя царя. Зеленский решил повоспитывать своего депутата, нарушающего карантин
Президент Украины Владимир Зеленский отчитал депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, ресторан которого работал в Киеве во время карантина.
Украина.ру 02:12
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в подмосковном доме
По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в деревне Дурниха Московской области.
Lenta.ru 01:00
Происшествия
Адвокат экс-полковника Захарченко рассказала о его «пропаже» в СИЗО
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко по-прежнему находится в специзоляторе "Кремлевский централ" в Москве, куда ранее он был перемещен из мордовской колонии после новых обвинений.
Газета.Ru 02:08
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
Газета.Ru 02:30
Здоровье
В закрытой на карантин омской больнице остались 417 пациентов
В медицинском учреждении имеется риск быстрого распространения коронавируса, поэтому и было принято решение закрыть его на карантин, который продлится две недели.
Город55.ру вчера в 15:22
Общество
Британка родила редчайшую однояйцевую тройню
Жительница Уэльса Кэти Кроу родила троих однояйцевых близнецов, что является очень редкой аномалией.
Наша версия вчера в 10:21
Общество
Советник ВОЗ назвал две основных меры по борьбе с COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса.
REGNUM 04:05
Происшествия
На юге Казахстана затопило еще одно село
2 мая прорыв удалось ликвидировать. В результате затопило несколько населенных пунктов в Казахстане и Узбекистане.
REGNUM 03 мая в 03:10
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44