Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:36, Ашберн
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Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
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Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберту Авдоляну, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Ryzen 3 3100 сравнили с Core i3-10100 в тесте Fire Strike
В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
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350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
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Умер вице-президент корпорации «Иркут»
После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации.
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Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Warner Bros анонсировала игру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Новую игру по мотивам любимых миллионами людей саги «Звездных воин» анонсировала компания Warner Bros.
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«Салават Юлаев» хочет обменять форвардов Жаркова и Солодухина
Уфимский «Салавает Юлаев» ищет варианты для обмена нападающих Вячеслава Солодухина и Владимира Жаркова.
Нева Спорт 04:10
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Давид Манукян устал от капризов Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян устал терпеть ее капризы и предположил, что им «легче расстаться».
Рамблер вчера в 09:19
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В Ленобласти случился пожар на фабрике нетканых материалов
Газета.Ru вчера в 18:59
Происшествия
В Вологодской области от коронавируса скончался первый пациент
Первый пациент с подтверждённым диагнозом COVID-2019 скончался в Вологодской области.
REGNUM 05:17
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы в России откроются
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября российские школы откроют свои двери для учащихся и дети смогут вернуться к занятиям в учебных заведениях.
Живая Кубань 02:57
Общество
В Москве выявлено 5,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Москва, 5 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Москве за сутки 4 мая выявлено 5 714 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
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«Бесогон» Михалкова со словами про чипирование не вышел в эфир
Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской программы режиссёра Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", темой которого являлись конспирологические теории вокруг распространения коронавируса, в том числе так называемое чипирование.
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Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
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48 новых случаев коронавируса выявлено в Саратовской области
На 2 мая в Саратовской области у 535 человек подтвержден COVID, из них 95 человек выздоровели, в том числе 22 человека за минувшие сутки.
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На Украине выявили более 12,6 тыс. пациентов с КОВИД
На Украине количество пациентов с выявленным КОВИД "перевалило" за 12,6 тыс. Болезнь подтвердили у 881 несовершеннолетних и 2479 медиков.
Невские Новости 03:07
Общество
Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекции опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru вчера в 20:29
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Медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента
Медсестра попросила выдать средства защиты.
Piter.tv вчера в 14:47
Футбол
Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом»
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.
Мойка78 вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в чувствах своей девушке
Отмечается, что сначала актеры скрывали от публики свои отношения.
RuNews24.ru вчера в 04:17
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В Воронежской области скончался 70-летний пациент с коронавирусом
В Воронежской области количество смертей с диагнозом коронавирус достигло 12. Скончавшийся — 70-летний мужчина с двусторонней пневмонией.
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