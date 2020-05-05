Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:57, Ашберн
Комментарии
Общество
Шведский эпидемиолог назвал две главные меры по борьбе с COVID-19
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Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
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Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
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Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
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Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
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Данила Козловский в честь дня рождения опубликовал фото с дочерью
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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