Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась выше $29

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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Цена нефти Brent поднялась выше $29

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Июньские фьючерсы нефти Brent поднялись выше $29

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