Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне во вторник, 5 мая. По состоянию на 16:38 мск, цена североморской смеси выросла на 11,88%, достигнув $30,46 за баррель.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

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Цена на нефть растет в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы10:01

Цены на нефть ускорили рост на фоне надежды на восстановление спроса

Комсомольская правда07:52

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля 2020

ТАСС09:42

Нефть усилила рост на фоне надежд на восстановление спроса

Интерфакс07:07

Цена нефти Brent превысила $30 впервые с 15 апреля

РБК09:42

Новости кризиса 5 мая: цены на нефть растут, но США побьют рекорд по займам

URA.Ru00:00
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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