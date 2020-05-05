Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Нефть: 100% за две недели. Что принесет вторая половина мая?

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Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новостивчера в 17:55
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