Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать341

Подробнее о событии

Нефть, Beyond Meat, Walt Disney: за какими котировками следить

РБК02:06

Цена на нефть Brent перевалила за $31

News.ru03:50

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05

Нефть: 100% за две недели. Что принесет вторая половина мая?

Вести.Ruвчера в 22:32

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новостивчера в 17:55

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАССвчера в 17:54

Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

URA.Ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:48, Ашберн

Комментарии

Здоровье

2852 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

По состоянию на 4 мая, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом, из них 10 581 - за последние сутки.
АПН - Нижний Новгород 04 мая в 05:10
146
Общество

В Воронежской области намерены ввести масочный режим

Воронеж, 6 мая 2020, 11:36 — REGNUM Масочный режим планируют ввести в Воронежской области уже в ближайшие дни.
REGNUM 04:36
2
Политика

«Левада-Центр»: Половина россиян поддерживают поправки в Конституцию

Если бы общероссийское голосование по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам в Конституцию состоялось «в ближайшие месяцы», их поддержали бы 47% россиян, 31% выступили бы против.
Daily Storm 02:11
4
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
199
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
6K
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В России вновь зафиксировано более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки Согласно предварительным подсчетам, по общему количеству заболевших наша страна оказалась на пятом месте.
Эхо Москвы 04:01
Экономика

Илон Маск получит от Tesla особую премию

В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей.
Lenta.ru 04:39
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
1
Политика

Латвия назвала себя «донором» СССР

Рига, 6 мая 2020, 08:21 — REGNUM Латвийская Советская Социалистическая Республика была «донором денег» в Советском Союзе, заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс.
REGNUM 01:21
838
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
239
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Россияне назвали самые любимые фильмы о войне.
Piter.tv 01:16
25
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
815
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Piter.tv 04:33
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
927
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.
РИА Новости 04:31
296
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку

В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru вчера в 04:28
9
Общество

В Татарстане выявили 102 новых случая коронавируса

На территории Татарстана за минувшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:52
80
Космос

Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита

Российские астрономы заявили, что падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году не было.
Профиль вчера в 17:21
50
Происшествия

Полиция начала проверку видео с погоней за нарушителем в районе Гольяново

РБК 04:26
4
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка

Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС 04:22
172
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
353
Происшествия

В Екатеринбурге скончались 7 пациентов с коронавирусом

Piter.tv 01:27
69
Общество

Ролики о чипировании с помощью коронавируса признали фейком

Генеральная прокуратура России признала сообщения о искусственной природе коронавируса и о том, что его будут использовать для массового чипирования человечества, фейком.
Lenta.ru 04:13
139
Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
54
Игры

Компания Ubisoft зарегистрировала домен Prince of Persia 6

Чемпионат 03:50
2
Кино

Телеканал «Россия 1» покажет новосибирцам фильмы ко Дню Победы

Вести Новосибирск 01:14
Общество

Илон Маск начал распродавать свою недвижимость

Forbes 04 мая в 11:42
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
128
Общество

В Севастополе у семи строителей выявили коронавирус

Коронавирус в Севастополе за минувшие сутки выявлен у семи человек, с начала года в городе зарегистрировано 98 случаев инфицирования, сообщила пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 04:46
130
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
739
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное