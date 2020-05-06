Энергетика
ТК ЗвездаНефть Brent подорожала более чем на 14%
Стоимость нефти марки Brent впервые с середины апреля превысила $31. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской биржи ICE.
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Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Политика
Путин поручил губернаторам продумать выход из режима ограничений
Президент Владимир Путин поручил главам регионов в ближайшие дни подготовить планы по выходу из режима ограничений.
Вечерний Мурманск вчера в 09:07
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Футбол
В футбольном «Локомотиве» у двух человек диагностирован коронавирус
Два случая заражения инфекцией коронавируса было зафиксировано в столичном футбольном клубе "Локомотив".
Вести.Ru 10:51
Технологии
Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant
В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад.
Игромания.ру 09:05
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Политика
Журналист «Первого канала» сообщил о высылке из Белоруссии
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» в составе двух человек 6 мая.
РБК 04:45
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
Discover24 вчера в 16:11
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Общество
«Крокус» и парк «Патриот» начнут принимать пациентов с коронавирусом
В Подмосковье пациентов с коронавирусной инфекцией начнут размещать в госпиталях в "Крокус Экспо" и парке "Патриот".
Life.ru 11:42
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Армия и оружие
Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе
Как ранее сообщалось, 19 февраля 2019 года Госдума приняла закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету при исполнении отдельных обязанностей военной службы.
Интерфакс вчера в 12:34
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирус обнаружили у семимесячного ребенка
Заражение коронавирусом подтвердилось у семимесячного ребенка в Краснодарском крае.
ТАСС вчера в 04:22
Наука
Суперкомпьютер нашел четыре эффективных лекарства от коронавируса
iReactor вчера в 04:27
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
РИА Новости 10:50
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Глава Волгоградской области попросил не посещать памятные места 9 мая
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании оперативного штаба призвал жителей региона воздержаться от посещения памятных мест 9 мая.
РИА Новости 05:41
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Общество
С марта за пособием по безработице обратились более 33 млн американцев
Отмечается, что за неделю с 26 апреля по 2 мая за выплатой пособия обратились 3,16 млн американцев, хотя эксперты ранее ожидали, что данный показатель не превысит 3 млн человек.
Аргументы и Факты 10:44
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11