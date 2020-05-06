Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
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Россиянам назвали явные симптомы для вызова скорой помощи
Главный врач московской клинической больницы № 71 имени Жадкевича Александр Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, на какие симптомы заболевшего стоит обратить внимание и вызывать бригаду скорой помощи.
Lenta.ru 10:44
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Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
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Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
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Bobsoccer 03:24
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Общество
В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ
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Известия 05:21
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Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
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Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки
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«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Американская компания Apple представила новый MacBook Pro с 13-дюймовым экраном Retina с технологией True Tone и обновленной клавиатурой Magic Keyboard.
Тавто.Ру вчера в 09:23
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Плющенко подтвердил переход Трусовой в свою академию
«Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу», — сказал Плющенко.
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Интерфакс вчера в 15:25
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Более 90 тыс. медработников в мире заразились коронавирусом
По меньшей мере 90 тыс. медицинских работников заразились коронавирусом нового типа по всему миру.
ТАСС 10:45