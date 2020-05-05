Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

Стоимость нефти эталонной марки Brent впервые с 15 апреля преодолела отметку 30 долларов и торгуется по 30,3 доллара за баррель. Североамериканская нефть WTI продается по цене 24,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
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Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

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Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
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Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
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Перечислены самые востребованные профессии после пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями после завершения пандемии станут финансовые и антикризисные консультанты, пишет RT со ссылкой на представителей Института прогрессивного образования.
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

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СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне

Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия вчера в 20:39
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Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

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Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.
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ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

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Смоленская область получит на поддержку бизнеса 11 млн рублей

Как следует из постановления правительства, на поддержку МСП в Смоленской области выделили более 11,2 млн рублей.
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Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
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Продажу алкоголя в жилых домах России официально запретили

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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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