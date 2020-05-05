Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
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Цена нефти Brent поднялась выше $31

ТАСС14:26

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Стоимость нефти Brent превысила $30 за баррель

News.ru10:00

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Известия10:04

Цена на нефть эталонной марки Brent впервые с середины апреля превысила 30 долларов за баррель

Эхо Москвы12:00

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

РИА Новости10:31
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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