Цена нефти марки Brent увеличилась до $31,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Здоровье В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса. 86

Экономика Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.

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Авто АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров. 4

Общество Политолог заговорил об организованных бандах мигрантов: «Нужно писать Путину» Политолог Илья Гращенков уверен: наиболее цивилизованным решением проблемы безработных мигрантов в России является формат палаточных лагерей.

Общество Финляндия с 14 мая откроет границы Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно. 15

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Происшествия В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах. 143

Общество В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре. 193

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Экономика Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. 29

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