Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВЦена нефти Brent поднялась выше $31 за баррель

Цена нефти марки Brent увеличилась до $31,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новости17:55

Впервые с 14 апреля цена нефти марки Brent превысила $32 за баррель

Известия18:27

Цена нефти Brent преодолела планку в $32 за баррель

News.ru18:39

Цена нефти Brent поднялась выше $32

ТАСС17:54

Новости кризиса 5 мая: нефть превысила 30 долларов, число безработных достигнет 7 млн, регионы получат новые льготы

URA.Ru11:25

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель впервые с 15 апреля

Московский Комсомолец09:56

Нефть показала уверенный рост

Вести.Ruвчера в 23:20
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Нефть подорожала сразу на 5 процентов

КП - Беларусь03:42
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Комментарии

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В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Экономика

Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии

Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.
ТАСС 17:11
Финансы

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
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Авто

АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay

Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице

Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
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Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

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Общество

Политолог заговорил об организованных бандах мигрантов: «Нужно писать Путину»

Политолог Илья Гращенков уверен: наиболее цивилизованным решением проблемы безработных мигрантов в России является формат палаточных лагерей.
Московский Комсомолец 07:22
Происшествия

В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать

Российская газета 08:45
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Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
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Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Здоровье

Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»

В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
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Футбол

Мамаев назвал единственную команду, за которую он болеет

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих болельщицких симпатиях.
Metaratings 16:15
Общество

Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах

По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
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Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Экономика

Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году

Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
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Шоу-бизнес

Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью

Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
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Общество

Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток

В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
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Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари на "возвращение" Крыма.
Деловое.ТВ вчера в 03:04
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