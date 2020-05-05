Энергетика
РЕН ТВЦена нефти Brent поднялась выше $31 за баррель
Цена нефти марки Brent увеличилась до $31,08 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментарии
Здоровье
В США обеспокоены негативным влиянием коронавируса на организм детей
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил, что в последнее время власти отмечают рост случаев синдрома системного воспалительного ответа среди детей с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:37
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Экономика
Французские пивовары выльют 10 млн литров пива из-за падения спроса в условиях пандемии
Масштабные ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, серьезно сказались на пивоварах во Франции, которые вынуждены утилизировать не менее 10 млн литров пенного напитка из-за резкого падения спроса.
ТАСС 17:11
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Авто
АвтоВАЗ может отказаться от своего кроссовера Lada XRay
Поправить продажи и репутацию российских автомобилей должна была линейка автомобилей Lada Vesta и Lada Xray, созданных совместными усилиями тольяттинских и французских инженеров.
Тарантас Ньюс 02:21
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер в больнице
Член президиума РАН Евгений Микрин скончался в московском госпитале Коммунарка. На момент смерти мужчине было 64 года.
NewInform 03:25
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Единоборства
Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи
Чемпионат 06:02
Общество
Политолог заговорил об организованных бандах мигрантов: «Нужно писать Путину»
Политолог Илья Гращенков уверен: наиболее цивилизованным решением проблемы безработных мигрантов в России является формат палаточных лагерей.
Московский Комсомолец 07:22
Происшествия
В Петербурге мальчик набросился с ножом на отца, защищая мать
Российская газета 08:45
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe вчера в 23:59
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Здоровье
Врачи отмечают у больных коронавирусом «счастливую гипоксию»
В издании Sciencemag опубликовали исследование, согласно которому врачи удивляются наличию у больных коронавирусом так называемой "счастливой гипоксии".
Neva.Today вчера в 23:15
Футбол
Мамаев назвал единственную команду, за которую он болеет
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своих болельщицких симпатиях.
Metaratings 16:15
Общество
Шнуров оценил запрет продажи алкоголя в жилых домах
По словам музыканта, на смену "пивнушкам" придет продажа синтетических наркотиков Музыкант, член "Партии Роста" Сергей Шнуров в стихотворной форме оценил вступление в силу закона о запрете продажи алкоголя в жилых домах.
SM News 06:18
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Экономика
Шансов почти нет: кому не дадут ипотеку в 2020 году
Ужесточение требований к ипотечным заемщикам в 2020 году будет наблюдаться по всем категориям клиентов, считает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 10:51
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25
Общество
Власти Москвы назвали стоимость продающихся в метро масок и перчаток
В московском метро 5 мая установят вендинговые аппараты с перчатками и медицинскими масками, которые будут стоить по 20 и 30 рублей соответственно.
Известия 13:03
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру пари на "возвращение" Крыма.
Деловое.ТВ вчера в 03:04