Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent вновь опустилась ниже 29%

По состоянию на 18:31 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июле опустилась на 6,7% — до $28,9 за баррель.
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Нефть Brent держится выше $30 за баррель

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Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29

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Цена нефти Brent опустилась ниже $29 за баррель

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Стоимость барреля нефти Brent упала ниже 29 долларов

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Цена нефти на сырьевых биржах начала снижаться

ИА Красная Веснавчера в 14:30

Цена на нефть Brent упала ниже $29

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Общество

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В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
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Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
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Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Арестован еще один соучастник убийства Япончика

Арестован Джамбул Джанашия, предполагаемый соучастник убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, иначе известного как Япончик.
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Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox

Российская газета 12:59
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

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Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины

В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
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Вирусолог оценил влияние лета на распространение коронавируса

По словам эксперта, именно хорошая погода и лето могут стать факторами противодействия коронавирусу.
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Общество

СМИ узнали о планах возвращения судов к нормальному режиму работы

Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
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В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявили 11 231 случай заражения коронавирусом в 84 регионах.
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Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

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В Петербурге пятеро мигрантов всю ночь насиловали женщину

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Глава УЕФА оценил решение немецких властей возобновить Бундеслигу

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ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса

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В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса

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Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

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Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
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Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру

Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
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КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина

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Мишустин провел совещание в режиме видеоконференции

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Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
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