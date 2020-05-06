По состоянию на 18:31 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в июле опустилась на 6,7% — до $28,9 за баррель.

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже 29%

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