Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent превысила $30 впервые с 15 апреля

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,96%, до $30,09 за баррель по состоянию на 16:37 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Июньский фьючерс на американскую нефть марки WTI растет на 16,04%, до $23,66 за баррель.
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Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

РБК09:07

Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

РИА Новостивчера в 17:55

Эксперты объяснили рост цен нефти до $30 за баррель активностью спекулянтов

ТАСС09:39

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $30

News.ru08:49

Новости кризиса 6 мая: россиянам не раздадут деньги, мировая экономика восстанавливается

URA.Ru00:00

Цена нефти преодолела 3 важные отметки менее чем за сутки

Вести.Ru08:06

Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель

Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии

Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации.
Вести.Ru 09:44
211
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
46
Футбол

Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая

Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.
Soccer.ru 09:31
Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru 04 мая в 15:47
23
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
6
Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Российская газета 09:09
141
Экономика

Застройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%

Российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке в 5,5%. Об этом заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.
ТАСС 09:24
Общество

В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.
RT на русском 09:17
Авто

Nissan готовится уйти с европейского рынка

28 мая текущего года компания Nissan Motors представит новую стратегию, которая предусматривает ограничение своего присутствия в Европе и "смещение ориентиров" на США, Китай и Японию.
Новые автомобили вчера в 03:36
22
Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
777
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
1K
Общество

В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
83
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
458
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
104
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
1,7K
Игры

Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam

Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
103
Политика

Песков сообщил о планах Путина в День Победы

Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
27
Общество

Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост

Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию.
REGNUM 08:52
12
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
45
Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова выявили коронавирус

Газета.Ru 06:31
2
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
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Футбол

ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru 07:56
Политика

Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки

Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
2
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
763
Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
2
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Деловое.ТВ вчера в 12:23
849
Общество

В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета

ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32
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