Энергетика
РБКЦена нефти Brent превысила $30 впервые с 15 апреля
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,96%, до $30,09 за баррель по состоянию на 16:37 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Июньский фьючерс на американскую нефть марки WTI растет на 16,04%, до $23,66 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Глава Роспотребнадзора отметила, что решение о постепенном снятии санитарных ограничений будут принимать руководители регионов, исходя их эпидемиологической ситуации.
Вести.Ru 09:44
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Футбол
Правительство Германии одобрило возобновление чемпионата после 15 мая
Фальке в твиттере сообщил, что правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая, а точную дату возобновления сезона позволят выбрать руководству Бундеслиги самостоятельно.
Soccer.ru 09:31
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru 04 мая в 15:47
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Российская газета 09:09
Экономика
Застройщики смогут получить кредиты по субсидированной ставке 5,5%
Российские застройщики смогут получить проектное финансирование на строительство жилья по субсидированной ставке в 5,5%. Об этом заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.
ТАСС 09:24
Общество
В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.
RT на русском 09:17
Авто
Nissan готовится уйти с европейского рынка
28 мая текущего года компания Nissan Motors представит новую стратегию, которая предусматривает ограничение своего присутствия в Европе и "смещение ориентиров" на США, Китай и Японию.
Новые автомобили вчера в 03:36
Политика
Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
Общество
Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию.
REGNUM 08:52
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Шоу-бизнес
У актера Петра Красилова выявили коронавирус
Газета.Ru 06:31
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Футбол
ФИФА расследует трансфер Понсе из «Ромы» в «Спартак»
ФИФА по просьбе аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз" проведёт расследование перехода Эсекюэля Понсе из "Ромы" в "Спартак".
Sport.ru 07:56
Политика
Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки
Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
Экономика
Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются
По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
Происшествия
В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади
РИА Новости 06:25
Общество
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
На протяжении двух недель в Москве не растёт число госпитализаций больных коронавирусом.
RT на русском 09:38
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Общество
В правительстве рассматривают возможность переноса ЕГЭ на конец лета
ЕГЭ могут перенести на начало августа или середину июля, такую возможность не исключают в правительстве РФ.
Газета.Ru 04:32