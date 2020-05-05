Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.
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Комментарии
Политика
Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу
Виновных в сносе нашел президент Чехии Милош Земан в эфире Чешского радио, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:23
Авто
Компания Nissan ограничит свое присутствие в Европе
Как пишет агентство Reuters, компания Nissan покинет европейский рынок, чтобы сосредоточиться на ключевых для нее рынках США, Японии и Китая.
Тарантас Ньюс 01:02
Шоу-бизнес
Обложку Vogue впервые украсила 85-летняя Джуди Денч
Оскароносная актриса Джуди Денч, исполнившая в фильмах про агента 007 роль главы Ми-6, стала самой пожилой героиней обложки британского Vogue.
Народные новости 13:01
Футбол
Давид Янчик: «Я не пью уже год. Не могу даже думать об этом»
Бывший нападающий ЦСКА Давид Янчик в интервью «СЭ» подчеркнул, что уже год не употребляет спиртное.
Спорт-Экспресс 18:30
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции.
МонаВиста 10:12
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
Общество
Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца
6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru 08:00
Общество
Находка закрывается на карантин из-за коронавируса
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Приморском крае принял решение закрыть поселок Подъяпольское на карантин.
КП - Владивосток 22:57
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском 21:37
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Наука
Биологи нашли два лекарства против коронавируса среди уже существующих
Российская газета 12:36
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03 мая в 02:34
Политика
Трамп допустил увеличение сроков создания вакцины от коронавируса
Американские специалисты рассчитывают создать вакцину от коронавируса до конца 2020 года, но полной уверенности в том, что это удастся сделать, на данный момент нет.
Известия 21:09
Политика
Путин наградил Ким Чен Ына медалью к 75-летию Великой Победы
Указом президента России северокорейский лидер награжден юбилейной медалью к 75-летию Великой Победы в связи с его политикой в увековечивании памяти сражавшихся на территории Кореи советских солдат во времена Второй мировой войны.
ПолитРоссия 02:28
Здоровье
Больница в Омске закрыта на карантин
Министерство здравоохранения Омской области сообщила о введении в Городской клинической больнице №1 в Омске двухнедельного карантина по причине возникших подозрений о заражении сотрудников коронавирусом COVID-19.
Inc-news.ru 01:59
Армия и оружие
США намерены закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы США входит закупка систем вооружения, которыми активно пользуются страны бывшего СССР, а также входящие в Восточный блок государства.
Актуальные Новости 02:26
Политика
Депутат Госдумы назвал 5G-вышки иностранным оружием
Евгений Федоров, являющийся членом комитета по бюджету и налогам, считает, что подобные вышки могут быть использованы против россиян.
Социальные новости 06:08
Общество
Российские медики вылечили от коронавируса 67 пациентов в Бергамо
Российские военные медики вместе с итальянскими специалистами вылечили от коронавирусной инфекции 67 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.
News.ru 03 мая в 05:11
Финансы
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 18:45
Происшествия
В Сахалинской области пропал рыбак
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, мужчина пропал ночью 4 мая.
Российская газета 22:06
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Общество
Рошаль назвал оптимизацию здравоохранения неэффективной в условиях ЧС
Оптимизация здравоохранения в РФ неэффективна в условиях чрезвычайных ситуаций, считает сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 08:31
Технологии
NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде
Видео создавалось на данных спутника ICESat-2, который в течение нескольких лет с помощью лазера измерял высоту льда в западной части Антарктиды.
Известия 03 мая в 23:34
Шоу-бизнес
Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини
Алексей Потапенко, более известный как рэпер Потап, трогательно поздравил свою супругу, певицу Настю Каменских, с 33-летием.
Территория новостей 02:26