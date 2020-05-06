Энергетика
Газета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.
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Комментарии
Политика
Михаилу Развожаеву не нашли альтернативы
80% севастопольцев считают, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев работает «скорее хорошо», а 70% готовы поддержать его на выборах главы города в Единый день голосования 13 сентября.
Коммерсантъ 17:50
Теннис
Соболенко опубликовала откровенное фото в день рождения
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Общество
Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян
Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Здоровье
В омском Минздраве рассказали о серьезности ситуации в омской ГБ № 1, закрытой на карантин из-за коронавируса
Как сообщили в региональном Минздраве, ситуация в больнице имени Кабанова, закрытой в настоящее время на карантин, находится под контролем ведомства.
РИА СуперОмск 12:09
Экономика
Названы два сценария роста безработицы в России
По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
Энергетика
Силуанов заявил, что Россия проживет даже при цене нефти в 10 долларов
Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости 18:07
Общество
Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению коронавируса.
Московский Комсомолец 07:22
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 12:27
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A01 предлагают со скидкой в 1,5 тысячи рублей
Изначально Samsung Galaxy A01 продавался в России за 8 тысяч рублей, однако в последнее время ряд отечественных магазинов предлагают приобрести смартфон за 6 тысяч рублей.
Актуальные Новости вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Политика
СМИ узнали о подготовке США договора о добыче ископаемых на Луне
Проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне готовит Белый дом.
Известия 20:39
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 22:34
Общество
Силуанов рассказал, как Мишустин работает, несмотря на болезнь
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что премьер-министр Михаил Мишустин, у которого диагностировали коронавирус, находится на связи с коллегами и активно вовлечен в трудовой процесс.
РИА Новости 20:30
Общество
Егорьев день по народному календарю отмечают 6 мая
С Егорьева дня начинались активные полевые работы. На Руси на ранее засеянных полях служили молебны, а потом их окропляли святой водой.
Телепорт 19:35
Здоровье
ФРДВ поставил в Приморье первую партию защитных костюмов для медиков
Всего сюда поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч штук медицинских перчаток.
РИА Новости 22:16
Происшествия
Экс-замглавы УСБ СК РФ Александр Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов был освобожден из колонии.
Газета.Ru 15:43
Наука
Ученые нашли микроб-паразит, защищающий комаров от малярии
Группа ученых из Кении и Великобритании обнаружила в кишечнике и половых органах у 5% комаров микроорганизм Microsporidia MB, который препятствует заражению насекомых малярией, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс вчера в 15:16
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Известия 07:24
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Наука
Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего
В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science 06:50
Политика
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Украинские власти никогда не пойдут на переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-конференции, организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.
Газета.Ru 08:38
Здоровье
В Минздраве рассказали, защищает ли курение от коронавируса
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России профессор Евгений Брюн заявил, что не стоит доверять информации о том, что курение защищает от заражения коронавирусом.
UfaTime.ru 14:23
Армия и оружие
В Сирию переброшено более сотни российских танков Т-90
Речь идёт о 150 танках и иных видах бронетехники, при этом, речь идёт не о советских боевых машинах, а о современных российских танках Т-90, что указывает на тот факт, что Россия, вероятней всего, намерена поставить точку в окончании сирийского конфликта.
Avia.pro вчера в 17:37
Общество
В России вступил в силу запрет на работу «наливаек» в жилых домах
Сегодня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя в так называемых «наливайках» — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов.
78.ru 03:25
Шоу-бизнес
Бывший супруг Лолиты сразу после развода завел новую семью
Лолита еще в 2019 году сообщила о том, что у нее есть новый избранник, но она до сих пор так и не рассказала общественности, кто он.
RuNews24.ru 05:25