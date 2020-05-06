Энергетика

Газета.RuГазета.RuЦена нефти Brent поднялась выше $32 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.
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