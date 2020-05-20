Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель впервые с 12 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent превысила $34 за баррель

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Гаджеты Samsung Galaxy A51 обошёл Redmi Note 8 Pro в России Смартфон Samsung Galaxy A51 64 ГБ занял в апреле первое место (средняя цена 19 тысяч), хотя в феврале был на седьмом.

Армия и оружие В Китае на полигоне заметили необычный танк Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.

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Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1K

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