Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть продолжают свой рост
Напомним, 18 мая сообщалось, что нефть марки Brent подорожала до $35 за баррель. В минувшую пятницу, 15 мая, ИА «Новороссия» сообщало, что в мире отмечен рост цен на нефть. В начале мая, 6 числа, нефть Urals поднялась в цене до $25.
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб не продлит срок арендных соглашений с полузащитниками Хетагом Хосоновым и Мигелем Кардозу.
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ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
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Газета.Ru 12:26
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Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
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Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 08:23
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Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле.
РИА Новости 08:59
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Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
ТАСС 11:16
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В Ухане запретили есть диких животных
Еще в конце февраля правительство Китая постановило ввести запрет на нелегальную торговлю дикими животными, а также искоренить у населения страны привычку употреблять в пищу их мясо.
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября
Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
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Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
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Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, "Росатому" и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
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Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
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Трамп обсудил с Макроном проведение саммита G7
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение в ближайшее время саммита «большой семерки» (G7).
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МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
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Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
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В Китае объяснили новую вспышку коронавируса
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Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным
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