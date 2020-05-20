Энергетика

МИР 24МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33

Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $36 за баррель

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