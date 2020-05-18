Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Комментарии
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
Происшествия
После обрушения лестничных маршей в Энгельсе возбудили уголовное дело
Энгельс, Саратовская область, 21 мая 2020, 10:08 — REGNUM В Саратовской области следователями СКР возбуждено уголовное дело по факту обрушения двух лестничных маршей в жилом доме Энгельса. (ч.1 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
REGNUM 03:08
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Авто
Euro NCAP ужесточила правила краш-тестов автомобилей
Главным изменением станет отказ от неподвижного деформируемого барьера, который использовался во фронтальных краш-тестах последние 23 года – его место займет движущийся барьер, имитирующий лобовое столкновение с едущим навстречу автомобилем.
Автоновости дня вчера в 09:05
Общество
В Москве два дня подряд больше выписанных после коронавируса пациентов, чем выявленных
Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 03:37
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 67 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 21 мая выявлено 67 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 03:11
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Наука
Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее
Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor 19 мая в 07:54
Общество
В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию
Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
ТагилСити.ру вчера в 13:16
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 млн. Об этом свидетельствуют данные на сайте университета Джонса Хопкинса.
Афиша Daily 02:45
Энергетика
Нефть дорожает на фоне неожиданного снижения запасов в США
Объемы добытой нефти сократились на 5 млн. баррелей, при этом аналитики ожидали роста в 1,3 млн. баррелей.
ГЛАС.RU 02:53
Общество
Пик эпидемии коронавируса в России пройден, заявил вирусолог
В России пик эпидемии COVID-19, вероятно, уже пройден.
Моя Москва.онлайн 01:05
Общество
Медбрат, переболевший коронавирусом, показал свое истощенное тело
Вечерний курьер 01:55
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
В России попросили заблокировать YouTube
«Компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget подала в Мосгорсуд иск о блокировке на территории России принадлежащего Google видеосервиса YouTube», — пишет «Коммерсант».
URA.Ru 19 мая в 22:27
Происшествия
Полиция Екатеринбурга разогнала кальянщиков на Вознесенской горке
Полицейские отдела полиции №1 Екатеринбурга провели очередной рейд по соблюдению режима самоизоляции. на этот раз стражи порядка вышли на Вознесенскую горку, где также собираются любители покурить кальян.
JustMedia 02:32
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
Москвичей ждет самый холодный день мая
Четверг станет самым холодным днем этого мая, уточнил синоптик.
Вечерняя Москва вчера в 06:41
Футбол
Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ
В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Общество
В России выявили 8 849 новых случаев коронавируса за сутки
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 849 человек в 84 регионах.
Клопс 03:35
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNN.
Российская газета 03:37
Общество
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, Альберт Османов досрочно сложил свои полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
РИА Новости 01:29
Игры
Разработчики представили трейлер четвертой части игры Serious Sam
Компания Devolver Digital и студия Croteam представили трейлер новой, четвертой части игры Serious Sam 4.
Piter.tv вчера в 14:40
Происшествия
В Татарстане от коронавируса умер девятый пациент
Республика Татарстан 03:53
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14