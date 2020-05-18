Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Здоровье
В Амурской области рост случаев коронавируса объяснили праздниками
В Амурской области на 21 мая подтверждены 277 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.
RuNews24.ru 01:34
Общество
Прокуратура Кубани проверит, почему медикам напомнили об экстремизме
Накануне сотрудники скорой помощи Абинской районной больницы на Кубани в своем видеообращении, размещенном в сети интернет, сообщили о том, что им не выплачивают президентские доплаты за работу с коронавирусными больными.
ИА Красная Весна 02:55
Здоровье
Пять самых опасных для сердца продуктов назвала кардиолог
О продуктах, употребление которых следует ограничить или даже исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, рассказала на своем YouTube-канале врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
Live24 02:20
Общество
71 новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:10
Общество
Начинается прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнётся с 20 мая.
Призыв (г. Владимир) 19 мая в 06:00
Происшествия
В Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса
Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 54 человека, скончались двое, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 02:21
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS 13.5 для iPhone и iPad
Стала доступна обновленная версия операционной системы iOS 13.5 для смартфонов Apple.
iReactor 03:24
Общество
9 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае
573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Общество
В Красноярском крае за сутки выявлены 376 носителей коронавируса
За все время с начала пандемии проведено тестов на коронавирус в крае — 145 928, 6166 за последние сутки.
Kursk.com 03:37
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Экономика
Россияне запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала года
Жители России запаслись наличными на 362 миллиарда рублей с начала этого года.
Lenta.ru вчера в 19:27
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина появилась в эфире впервые после госпитализации
Gazeta.SPb вчера в 05:44
Происшествия
В Якутии нашли тела двух охотников
В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
Экономика
Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).
Сахалин.Инфо вчера в 20:46
Общество
В РФ за сутки выявили менее 9 тысяч носителей коронавируса
Новые случаи выявлены в 81 субъекте РФ. За сутки 91 пациент с коронавирусом умер. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве — 3238.
REGNUM 18 мая в 03:47
Здоровье
«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков
В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
Дождь 19 мая в 06:23
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 19 мая в 12:52
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Звезда продемонстрировала своему супругу, шоумену Максиму Галкину, молодежный стиль и модельную походку.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
В ТиНАО археологи нашли древние курганы
Курганы середины XII - начала XIII века обнаружили археологи на территории ТиНАО недалеко от границы с Калужской областью, пишут на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья 02:46
Фигурное катание
Загитова получила водительские права
Матч ТВ вчера в 10:02
Общество
Во Владимирской области выявлено 66 новых случаев коронавируса
За последние сутки больше всего заболевших выявлено во Владимире (12 случаев), в Собинском (7 случаев), в Киржачском (7 случаев) и других районах области.
Довод вчера в 04:28
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 19 мая в 07:27