Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

Телеканал 360°вчера в 04:38

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 02:23

Цена нефти сегодня, 17 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

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Фьючерсы на нефть выросли до максимума за две недели

Вести.Ru18 мая в 12:53

Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском18 мая в 13:54
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Общество

В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу «Северный поток» освобождение от применения положений газовой директивы ЕС.
Известия 11:05
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Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки

ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 11:47
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Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
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Общество

Турция не примет в июне туристов из России

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
ТАСС 11:16
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Происшествия

Экипаж ГИБДД сбил молодую россиянку на пешеходном переходе

Lenta.ru 12:22
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Игры

Ремастер Mafia II и переиздание Mafia III поступили в продажу

CyberSport.ru вчера в 14:26
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Общество

Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов

По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва 06:59
85
Общество

В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых

За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Экономика

Россия сокращает вложения в госдолг США

Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
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Общество

В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru 11:09
6
Наука

Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии

Исследователи раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:49
16
Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
iReactor 06:20
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Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
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Кино

Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
Lenta.ru 13:01
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Путин пообещал, что отец Хабиба Нурмагомедова получит лучшее лечение

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Политика

МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
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Здоровье

Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте регионального Минздрава.
ТАСС 13:01
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Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с подругами

Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.
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В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
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Адурис завершил карьеру. Он лучший бомбардир «Атлетика» в XXI веке

Sports.ru 11:25
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
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Здоровье

Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса

Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
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Общество

В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов.
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Наука

Историк рассказал об искажении итогов Индейских войн в учебниках США

Впоследствии политику США в отношении коренного населения критиковали многие историки и специалисты.
Слово и Дело вчера в 08:36
Игры

CD Projekt стала самой дорогой игровой компанией в Европе

19 мая капитализация CD Projekt составила более 8 миллиардов евро.
Cyber.sports.ru 09:19
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