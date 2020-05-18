Энергетика
ПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Общество
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ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
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Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов
По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента.
Говорит Москва 06:59
Общество
В России число выздоровевших за сутки превысило число заражённых
За минувшие сутки в России выявлено 8764 случая заболевания коронавирусом. При этом выписано за этот же день 9262.
Volgogradru 05:55
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:56
Общество
В США оценили мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу
В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по коронавирусу составил $9 трлн, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.
Газета.Ru 11:09
Наука
Раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии
Исследователи раскопают погребальный корабль викингов в Норвегии. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:49
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
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Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед» за тупость и бездарность
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко раскритиковала фильм «Лед» режиссера Олега Трофима.
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Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 10:24
Кино
Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне
Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
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Путин пообещал, что отец Хабиба Нурмагомедова получит лучшее лечение
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Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
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Группа врачей прибыла в Дагестан для помощи в борьбе с коронавирусом
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Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.
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Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Здоровье
Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 09:18
Общество
В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов
Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов.
Городовой 03:20
Наука
Историк рассказал об искажении итогов Индейских войн в учебниках США
Впоследствии политику США в отношении коренного населения критиковали многие историки и специалисты.
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Игры
CD Projekt стала самой дорогой игровой компанией в Европе
19 мая капитализация CD Projekt составила более 8 миллиардов евро.
Cyber.sports.ru 09:19