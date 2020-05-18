Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.

Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1,2K

Общество ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки ВОЗ сообщила о 106 тысяч новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки, это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии, заявил на брифинге в среду в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. 46

Общество Турция не примет в июне туристов из России Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. 18

Общество Патрушев заявил о коррупции при реализации нацпроектов По словам секретаря Совбеза России, информация о коррупции поступила по результатам мониторинга реализации майского указа президента. 85

Экономика Россия сокращает вложения в госдолг США Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости". 515

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,4K

Политика Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией. 3

Политика МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД. 1

Шоу-бизнес Анджелина Джоли запретила Брэду Питту знакомить дочь с подругами Американская актриса Анджелина Джоли запретила экс-супругу Брэду Питту знакомить их общую дочь Шайло с его подругами.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 897

Общество Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации. 1,6K

Здоровье Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса Доктор медицинских наук, известная телеведущая Елена Малышева рассказала о роли витамина D в профилактике коронавирусной инфекции. 7

Общество В Госдуме назвали сроки открытия российских курортов Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал ориентировочные сроки открытия российских курортов. 19