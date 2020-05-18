Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
В топ-10 смартфонов вошли 25 моделей, при этом лишь две из них созданы не Apple или Samsung.
RuNews24.ru вчера в 02:18
Общество
В России выявили 8 849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки медики зафиксировали еще 8 849 случаев заражения коронавирусом.
Новая газета 03:33
Экономика
В Госдуме предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 2 млн рублей и до 7 лет лишения свободы за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют.
Газета.Ru 03:31
Авто
«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Общество
ВОЗ заявила о начальной фазе стабилизации по коронавирусу в Москве
Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве пока еще высока, российская столица находится на начальном этапе стабилизации по COVID-19.
BFM.ru 04:02
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 19 мая в 12:01
Здоровье
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Игры
Продажи GTA 5 превысили 130 миллионов копий
Cyber.sports.ru 04:03
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Газета.Ru 03:59
Общество
Как в Европе отслеживают потенциальных переносчиков коронавируса
Опыт Германии показывает, что есть другой эффективный, хотя и трудоемкий, способ выявить потенциальных переносчиков вируса.
Ведомости 18 мая в 12:21
Армия и оружие
Американцы создадут спутники для отслеживания гиперзвуковых ракет
Новый День 19 мая в 05:33
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 19 мая в 07:27
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
В Москве за сутки выявили 2913 новых случаев коронавируса
Наибольшее число заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки зарегистрировано в Москве - 2913, в Подмосковье - 892, Санкт-Петербурге - 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
Здоровье
Власти Москвы ответили на сообщения о сокращении помощи онкобольным
Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь.
РБК 04:00
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК вчера в 00:33
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
Происшествия
В Башкирии депутата могут исключить из партии после ДТП
По словам главы Аскинского района Ришата Дихина, вопрос об исключении депутата Хамита Файзрахманова из рядов партии был поставлен после дорожного происшествия, которое произошло днем 20 мая.
REGNUM 05:12
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит вчера в 11:17
Армия и оружие
В Китае на полигоне заметили необычный танк
Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
Происшествия
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего девятимесячного ребенка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК России.
РИА Новости 02:44
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен в России на электромобили
C 4 мая в странах Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) отменены пошлины на ввоз электрических авто, в связи с чем компания Jaguar снизила стоимость электрического кроссовера Jaguar I-Pace в нашей стране.
Тарантас Ньюс 18 мая в 10:18
Происшествия
В Челябинске задержаны семь вооруженных налетчиков
Оперативники уголовного розыска задержали в Челябинске семерых участников разбойного нападения на пункт приема металлолома.
Российская газета 04:37