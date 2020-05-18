Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Общество
В «Красном и белом» ответили Куйвашеву на угрозу отозвать лицензию
Представители торговой сети «Красное и белое» дали комментарий, относительно критики в свой адрес со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Znak.
Kursk.com 07:47
Хоккей
Дмитрий Губерниев – об урезании зарплат в КХЛ: «Не представляю, как Мозякин будет жить на 50 миллионов рублей в год»
Ранее Совет директоров КХЛ принял решение установить в следующем сезоне потолок зарплат в 900 миллионов рублей.
Матч ТВ 06:09
Общество
Попова: дети в лагерях смогут не соблюдать масочный режим
Детям, которые отправятся летом в оздоровительные лагеря, не придется соблюдать масочный режим, но контроль за состоянием здоровья будет усилен, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:05
Наука
Ученые выяснили происхождение гемоглобина
Используя статистические и биохимические методы для реконструкции и экспериментальной характеристики древних белков, ученые смогли восстановить мутации, которые привели к появлению 400 миллионов лет назад в организме последнего общего предка человека и акул гемоглобина.
РИА Новости вчера в 11:59
Шоу-бизнес
53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула своей внешностью на фото
53-летняя Татьяна Овсиенко все реже выходит на сцену и дает концерты, но жизнь звезды 90-х по-прежнему яркая и насыщенная.
7Дней.ру 02:00
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия 19 мая в 08:05
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Политика
США передают аппараты ИВЛ центру имени Пирогова в Москве
"Аппараты ИВЛ были изготовлены [компанией] Vyaire Medical (штат Калифорния) и передаются безвозмездно Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова в Москве", - отметила дипломат.
ТАСС 08:04
Биатлон
Губерниев рассказал о злоупотреблении допингом в российском биатлоне
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены начали употреблять допинг в российском биатлоне во времена, когда главой Союза биатлонистов России (СБР) работал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Metaratings 00:56
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Происшествия
После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело
Газета.Ru 03:52
Происшествия
Сын актрисы из «Счастливы вместе» умер в 15 лет
Lenta.ru 07:30
Происшествия
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Положительной стороной режима самоизоляции Медведев считает возможность проводить больше времени с семьей.
Lenta.ru 08:11
Политика
Собчак назвала Госдуму рассадником коронавируса
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала Госдуму рассадником коронавируса.
Lenta.ru 06:43
Наука
Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев
Генетики из Института Макса Планка изучили историю племен, проживавших в древности у озера Байкал, и неожиданно обнаружили сильную связь между сибирскими народами и коренными жителями Америки.
МИР 24 04:06
Экономика
Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Общество
В Россию вернулся предприниматель Давид Якобашвили
Сам Якобашвили сказал изданию РБК, что прилетел в Москву на несколько дней.
Эхо Москвы 04:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус похвасталась красивыми усами
Известная российская актриса Кристина Асмум во время пандемии вынуждена сидеть дома, поскольку работы на съемочной площадке пока нет.
КМВ Новости 07:14
Авто
В России отзывают кроссоверы Volkswagen Touareg
Touareg Стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило об отзывной кампании Volkswagen Touareg.
32CARS.ru вчера в 15:20
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Политика
Украина пригрозила меморандумом против России в морской трибунал
Киев, 21 мая 2020, 11:15 — REGNUM Украина намерена подать в Международный морской трибунал меморандум против России после задержания в Керченском проливе украинских моряков в конце 2018 года.
REGNUM 04:15
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru вчера в 20:15
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55