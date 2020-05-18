Энергетика
МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33
Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Общество
Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии
Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.
РИА Новости 07:19
Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Шоу-бизнес
Меган Фокс стала любовницей Machine Gun Kelly
В ролике режиссера Майкла Гарсии снялась предполагаемая подруга Колсона Бэйкера (настоящее имя Machine Gun Kelly) Меган Фокс.
ИА InterMedia вчера в 16:14
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Здоровье
Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели
За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
Здоровье
В России спрогнозировали возможный рост смертности от рака
Россию предупредили о возможном росте смертности от рака.
9111.ru 05:04
Общество
У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.
РБК 07:48
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Происшествия
В Челябинской области умерла женщина, доставленная в отдел полиции
Полиция Челябинской области начала проверку после смерти в районном отделе местной жительницы, доставленной для отбывания административного наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 08:08
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Политика
США заблокировали проект заявления России по Венесуэле
Соединенные Штаты заблокировали проект предложенного Россией заявления Совета безопасности ООН для прессы с призывом уважать суверенитет Венесуэлы.
Газета.Ru вчера в 20:15
Здоровье
Главный санитарный врач Петербурга смягчила режим для помощи детям
Главный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова разрешила во время пандемии размещать детей в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи.
DP.RU 07:15
Армия и оружие
Генштаб Украины объявил о призыве резервистов
Украинское оборонное ведомство объявило о призыве на военную службу 500 офицеров запаса.
Свободная Пресса 06:53
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Энергетика
Предсказан новый виток нефтяной войны России и Саудовской Аравии
При повышении стоимости нефти до уровня 50-55 доллара за баррель может начаться новый виток ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.
Lenta.ru 02:36
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group купили контрольный пакет «Самоката»
Сбербанк и Mail.ru Group сообщили, что сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» вошел в их совместное предприятие.
Ведомости 08:01
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС 19 мая в 16:48
Общество
Попова заявила о снижении новых случаев коронавируса в России
В России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это очень позитивный показатель, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 08:10