Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $34 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель впервые с 12 апреля текущего года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
В Краснодарском крае продлили карантин из-за пандемии до 6 июня
Режим карантина, действующий в Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса, продлен до 6 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 06:11
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК вчера в 12:27
Общество
Кабмин выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома
Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку автопрома, в том числе на льготное автокредитование и лизинг.
ТАСС 06:08
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты попал в больницу
Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
REGNUM 05:46
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Общество
В России захотели массово сажать за серые зарплаты
В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
Политика
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу
У пяти депутатов Госдумы выявили антитела к коронавирусу.
Вести.Ru 05:35
Общество
В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию
Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Общество
В Подмосковье вновь включили отопление
Батареи вновь нагрелись в жилых домах, поликлиниках и других социальных объектах региона.
Общественное телевидение России вчера в 15:10
Общество
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович.
Вечерняя Москва вчера в 05:11
Общество
Мишустин поручил ежедневно докладывать о выплатах медикам
Москва, 21 мая 2020, 13:07 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил ежедневно докладывать о ситуации с выплатами надбавок медикам, которые работают с коронавирусом.
REGNUM 06:07
Гаджеты
До конца года Noctua выпустит огромный пассивный процессорный охладитель
Корпусные вентиляторы, присутствующие по соседству, способны увеличить потолок производительности системы охлаждения до 180 Вт. Как отмечают представители Noctua, при проектировании серийной версии такого радиатора упор будет сделан на эффективность конструкции, а не на внешний вид.
3DNews 05:44
Общество
В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry
Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
Политика
Песков назвал точными данные по смертности от коронавируса
Информация о смертности в России от коронавируса точная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американской телекомпании CNBC.
Российская газета 03:37
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
Украина назвала языком вражды заявление МИД России о Зеленском
«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — отметили украинские дипломаты.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
Сразу в двух районах Калужской области произошли вспышки ковида
В областном центре пациентов с ковидом перевалило за 500. В Дзержинском районе за сутки прибавилось сразу 10 пациентов с коронавирусом.
Калужские новости 18 мая в 06:15
Происшествия
В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6
В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
Общество
Москвичей с антителами к COVID-19 предложили изолировать после массовых тестов
Жителей Москвы с выявленными антителами к коронавирусу SARS-CoV-2 могут обязать соблюдать двухнедельную самоизоляцию после прохождения массового тестирования, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.
Lenta.ru 05:57
Здоровье
Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги
Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
Экономика
Южно-сахалинские предприниматели могут получить субсидии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Сахалинской области напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых была ограничена в связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, могут подать заявление на получение субсидии в размере 12 130 руб. (постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434 с учетом изменений).
Сахалин.Инфо вчера в 20:46
Происшествия
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45