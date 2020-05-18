Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель
В понедельник, 18 мая, цена на нефть марки Brent впервые с 9 апреля превысила отметку $35 за баррель. Инвесторы положительно реагируют на сообщения о восстановлении мирового спроса на энергосырьё.
Читать в источнике
Оценить261
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Комментарии
Интернет
Facebook анонсировала сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops
Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.
TechFusion 02:12
Игры
Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
REGNUM 03:09
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Экономика
Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель
Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
Военное обозрение 04:39
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Общество
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заболели 504 человека
Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки.
Kursk.com 03:45
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
Работник фермы в Нидерландах заразился коронавирусом от норки
Позднее, в мае, заражение коронавирусом было выявлено у трёх кошек и одной собаки, которые проживают на ферме, находящейся поблизости от звероводческого хозяйства для разведения норок, где ранее был обнаружен COVID-19.
REGNUM 03:02
Общество
Венесуэла потребовала от Англии свое золото
Центральный банк Венесуэлы подал в суд на Банк Англии и потребовал вернуть хранящиеся там слитки из венесуэльского золотого запаса.
Lenta.ru 05:01
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Политика
Талыбов ушел с должности замглавы Минэкономики
Премьер Михаил Мишустин уволил Азера Талыбова с поста замглавы Минэкономики.
Коммерсантъ 05:13
Политика
Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 05:00
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам
Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 11:46
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей до 2026 года
"АвтоВАЗ" планирует до 2026 года выпустить 17 новых моделей.
Деловое.ТВ 04:14
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ 18 мая в 11:03
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 03:42
Происшествия
В СУ СК выяснили, кто выбросил вакцину от гриппа в лесу в Дзержинске
В СУ СКР по Нижегородской области полагают, что именно подозреваемая выбросила в лесу 67 картонных упаковок с вакциной от гриппа.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 02:07
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Суд Сингапура впервые вынес смертный приговор по Zoom
Верховный суд Сингапура впервые вынес смертный приговор посредством видеоконференции, проведенной на платформе Zoom.
ТАСС 04:13
Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти продлили режим самоизоляции в Пермском крае до 8 июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт вчера в 04:20
Армия и оружие
Более 600 военных медиков направят в Кубинку для борьбы с коронавирусом
Для лечения заболевших коронавирусом в подмосковной Кубинке к работе привлекут более 600 военных медиков, сообщили в Министерстве обороны.
RT на русском 03:17
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Здоровье
Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина
Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина Экспертный институт социальных исследований изучил «дорожные карты» зарубежных стран по выходу из карантина.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество
В Подмосковье ветеран войны 6 лет живет в строительном вагончике
Вести Подмосковья 03:48
Политика
Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США
Палестина приняла решение о расторжении всех договоренностей с США и Израилем в связи с намерениями израильского правительства присоединить палестинские земли.
Вести.Ru вчера в 16:45
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32