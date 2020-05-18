В понедельник, 18 мая, цена на нефть марки Brent впервые с 9 апреля превысила отметку $35 за баррель. Инвесторы положительно реагируют на сообщения о восстановлении мирового спроса на энергосырьё.

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

Интернет Facebook анонсировала сервис создания онлайн-магазинов Facebook Shops Как заявил в прямом эфире в сети глава компании Марк Цукерберг, сервис предназначен, в первую очередь, для малого бизнеса и призван помочь ему наладить продажи онлайн Как говорится в сообщении соцсети, Facebook Shops позволит компаниям любого размера создать свой онлайн-магазин и настроить к нему доступ в социальных сетях Facebook и Instagram.

Экономика Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса. 46

Энергетика Турции оказался не нужен российский газ Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ). 42

Общество В Красноярском крае коронавирусом за сутки заболели 504 человека Снято с наблюдения за последние сутки 102 человека. За все время проведено тестов на коронавирус в крае — 139 762, 4 509 за последние сутки. 11

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Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.

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Политика Зеленский призвал проверить сведения о влиянии Байдена на Порошенко Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по случаю года с инаугурации призвал проверить сведения о влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

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