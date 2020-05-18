Энергетика

News.ruNews.ruЦена нефти Brent поднялась выше $33 за баррель

Стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent впервые с 13 апреля поднялась выше $33 за баррель на лондонской бирже ICE. Согласно данным торгов на 01:18 мск стоимость барреля сырья составляет $33,30.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

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Цена нефти Brent превысила $35

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Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

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К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми

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Совет Федерации предлагает правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
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Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
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Курс доллара упал ниже 73 рублей

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Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам

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Палестина заявила о разрыве договоренностей с Израилем и США

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