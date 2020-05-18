Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на российскую нефть взлетели

Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Об этом пишет ценовое агентство Argus Media. В конце прошлой недели стоимость российской экспортной смеси выросла до 30,44 доллара за баррель.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до 35 долларов

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Цены на российскую нефть взлетели

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Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Газета.Ruвчера в 10:48

Цена нефти Brent превысила $35

ТАССвчера в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

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