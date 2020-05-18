Энергетика
Lenta.ruЦены на российскую нефть взлетели
Российская нефть Urals взлетела в цене в Европе выше 30 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Об этом пишет ценовое агентство Argus Media. В конце прошлой недели стоимость российской экспортной смеси выросла до 30,44 доллара за баррель.
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Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru 12:41
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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ЕНВД для индивидуальных предпринимателей решили не продлевать
Продление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей на год больше не рассматривается, сообщил Минфин России.
Коммерсантъ 12:33
Общество
В Москве с 25 мая откроются все МФЦ
В Москве с понедельника, 25 мая, будут открыты все МФЦ, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 11:21
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Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru вчера в 21:37
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета 10:50
Происшествия
В Москве «заминированы» около 50 больниц
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на территории около 50 больниц в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
ТАСС 11:52
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском вчера в 11:45
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM вчера в 01:22
Армия и оружие
Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше
Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношении группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК вчера в 05:41
Политика
Лавров: «Северный поток-2» будет построен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 7 семей
У остальных 25 человек, контактировавших с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, но эти люди все равно вынуждены соблюдать карантин в течение двух недель.
Вести.Ru 12:33
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 08:45
Политика
СБУ начала изучать интервью Поклонской и Гиркина журналисту Гордону
СБУ начала изучать интервью депутата Госдумы Натальи Поклонской и Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону.
SM News 06:06
Спорт
Дегтярев: Государство постепенно уходит из профессионального спорта
Дегтярев подчеркнул, что государство берет курс на оздоровление нации: "чтобы люди имели возможность заниматься физкультурой во дворе", а многие спортивные секции становились бесплатными.
МК-Спорт 11:19
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Здоровье
Глава донского Минздрава разъяснила ситуацию с доплатами за апрель
Сегодня министр здравоохранения Дона разъяснила ситуацию с федеральными и региональными доплатами врачам и медработникам.
Дон-ТР 08:26
Происшествия
За сутки на Кубани зафиксировано 93 новых случая коронавируса
В Краснодаре заразились 30 человек, в том числе четверо детей от 6 до 13 лет. В Гулькевичском районе 15 подтвержденных случаев, в Сочи – 11.
Администрация Краснодарского края 03:38
Энергетика
Чубайс сравнил ситуацию на нефтяном рынке с «дохлой лошадью»
Москва, 19 мая 2020, 09:30 — REGNUM Гендиректор компании Роснано Анатолий Чубайс призвал снижать зависимость России от цен на нефть, вспомнив поговорку: если лошадь сдохла, с нее надо слезать.
REGNUM 02:30
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Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20
Здоровье
Ученые в Израиле не подтвердили влияние прививки БЦЖ на коронавирус
В Израиле вакцинация новорожденных БЦЖ была обязательной с 1955 по 1982 год.
ИА Красная Весна 16 мая в 17:12
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09