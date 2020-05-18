Энергетика
Piter.tvЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость фьючерсов на на нефть марки Brent в понедельник, 18 мая превысили цену $35 за баррель. Американская нефть марки WTI с поставкой продается за $32,5 за баррель. На фоне роста стоимости сырья рост показала и российская валюта.
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