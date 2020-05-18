Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 17:39 мск её стоимость увеличилась на 7,85% и достигла $35,05.
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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Цена на нефть Brent превысила $35 впервые с начала апреля

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Новости кризиса 18 мая: Россию ждет закрытие кинотеатров, за доллар будут давать 100 рублей

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Цена нефти Brent поднялась выше $33

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Стоимость нефти Brent превысила отметку в $34 за баррель

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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $35 за баррель

Rambler News Service11:09

Цены на нефть побили месячный рекорд

Телеканал 360°вчера в 20:14
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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер

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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

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СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы

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Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у шести депутатов Госдумы РФ. Двое из них уже вылечились, а двое еще находятся в больнице.
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Здоровье

В Пензенской области доначислили выплаты медработникам

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
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Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году

Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
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«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
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Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
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Общество

В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих

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Общество

У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменилось руководство

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», во второй раз за две недели сменился руководитель.
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Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы

Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
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«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

Стандартную двухместную кабину УАЗа 3303 заменили на двухрядную пятиместную.
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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе

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Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника

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Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер

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Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
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Донской губернатор объяснил, что мешает снятию ограничений

Снятие ограничений в Ростовской области тормозит высокий коэффициент распространения заболеваемости.
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