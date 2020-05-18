Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 17:39 мск её стоимость увеличилась на 7,85% и достигла $35,05.
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Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления епархиями епископов Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова).
Газета.Ru 12:44
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации РЕН ТВ, неизвестный открыл огонь на улице Малышева.
Известия 11:57
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
Шесть депутатов Госдумы заразились коронавирусом
Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у шести депутатов Госдумы РФ. Двое из них уже вылечились, а двое еще находятся в больнице.
Инфо24 11:18
Здоровье
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам
В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.
PenzaNews 09:20
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о курортном сезоне в 2020 году
Две ближайшие недели могут повлиять на дальнейшее развитие коронавирусной ситуации в стране.
Bash.News 09:19
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем
Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую корпорацию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем в вопросах организации слежки за гражданами.
Известия 12:54
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Экономика
Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни
После преодоления котировками Brent сопротивления в 29 долларов за баррель возник потенциал роста к 32,5-34 долларам в ближайшие недели.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», во второй раз за две недели сменился руководитель.
Компания 11:44
Происшествия
В Москве человек выпал из окна больницы для пациентов с коронавирусом
Говорит Москва 10:49
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Авто
«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной
Стандартную двухместную кабину УАЗа 3303 заменили на двухрядную пятиместную.
Motor 12:52
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Здоровье
Минздрав опроверг популярный миф о коронавирусе
"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", – говорится в публикации.
Ruposters.ru 11:36
Спорт
Южнокорейский футбольный клуб усадил на трибуны секс-кукол
Наша версия 05:30
Происшествия
Отец отсудил часть квартиры у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Отец погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева получил через суд часть наследства, сообщила телеканалу НТВ мать Максима Юлия Карева.
Взгляд.ру 13:00
Общество
Экономику Швеции не удалось спасти отказом от карантинных мер
Работавшая раньше в шведском центробанке (Riksbank) Кристина Ниман предупреждает, что пока рано прогнозировать, к чему приведет отказ от карантинных мер для экономики страны.
Слово и Дело 12:20
Шоу-бизнес
Штраф грозит сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой
Российская актриса Татьяна Васильева после теста на коронавирус решила долго не задерживаться в медучреждении и сбежала из него, сообщает телеканал НТВ.
Live24 07:40
Политика
Путин обсудил с Алиевым ситуацию с азербайджанцами в Дагестане
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое число азербайджанцев, стремящихся выехать домой, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 10:02
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Общество
Донской губернатор объяснил, что мешает снятию ограничений
Снятие ограничений в Ростовской области тормозит высокий коэффициент распространения заболеваемости.
Rostof.ru 07:45