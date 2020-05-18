Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 17:39 мск её стоимость увеличилась на 7,85% и достигла $35,05.
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Комментарии
Здоровье
В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников
В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа
Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
Футбол
«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»
Москва, 18 мая 2020, 18:13 — REGNUM Московский «Спартак» воспользовался опцией выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
REGNUM 11:13
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
Политика
Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам
Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
REGNUM 09:08
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Футбол
«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов
В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport вчера в 14:44
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Происшествия
В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома
Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают смерти от COVID-19
Ещё одним жирным минусом амбулаторного лечения врач считает отсутствие контроля за заразившимся.
46ТВ 10:16
Общество
Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции
Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
Общество
Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Названы профессии, где зарплаты выросли в период пандемии
С самого начала пандемии коронавируса зарплата в некоторых сферах значительно увеличилась.
РЕН ТВ 10:32
Религия
Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления
РИА Новости 07:54
Экономика
Обрушение экономики США достигнет 30% — глава ФРС
Вашингтон, 18 мая 2020, 06:22 — REGNUM Сокращение экономических показателей США на фоне эпидемии коронавируса в пиковых значениях может достигнуть 30%, заявил председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, передает CNBC.
REGNUM вчера в 23:22
Здоровье
Названы первые кандидаты на прививку от коронавируса
Первыми вакцинацию от COVID-19 пройдут люди, находящиеся в группе риска.
ГТРК Самара 03:36
Политика
Попова: закрытие границы с Азербайджаном создало риски для Дагестана
Москва, 18 мая 2020, 15:51 — REGNUM В Дагестане скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину, и это создаёт эпидемиологические риски.
REGNUM 08:51
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
Футбол
Заседание исполкома УЕФА перенесено с 27 мая на 17 июня
УЕФА посредством своего официального сайта объявил о переносе заседания исполкома. Оно пройдёт не 27 мая, а 17 июня.
Евро-футбол.ру 10:24
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
Происшествия
Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН
Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
Политика
МИД Украины подготовил программу «деоккупации» Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что чиновники подготовили стратегию "деоккупации" Крымского полуострова, то есть его "возвращения" в состав Украины.
Газета.Ru 10:58
Общество
Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая
Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Алёны Шишковой оказался похож на Тимати
Вчера в своих Stories 27-летняя Алёна Шишкова впервые разместила фотографию нового возлюбленного.
Paparazzi.ru 03:48