Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле 2020 года поднялась выше $35 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. На 17:39 мск её стоимость увеличилась на 7,85% и достигла $35,05.
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Стоимость нефти WTI поднялась до $32

ИА Красная Весна08:40

Цена нефти Brent преодолела отметку в $35 за баррель

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Цена нефти марки Brent поднялась выше $35

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Цена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

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Цена нефти Brent достигла максимального за месяц показателя

РЕН ТВ06:39

Цена на российскую нефть Urals превысила $30 за баррель

Rambler News Service11:21

Цена нефти Brent поднялась выше $33

МИР 2405:33
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Здоровье

В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников

В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
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Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

Газета.Ru 07:09
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Общество

Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа

Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
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Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

Москва, 18 мая 2020, 18:13 — REGNUM Московский «Спартак» воспользовался опцией выкупа форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.
REGNUM 11:13
Общество

Самые недооцененные города России назвал Forbes

Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
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Путешествия

Стала известна дата открытия Турции для россиян

Турция откроет границы для иностранных туристов, включая россиян, в среду, 20 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РИА Новости 07:55
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Политика

Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам

Москва, 18 мая 2020, 16:08 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 18 мая попросил руководителей медицинских учреждений проконтролировать выплаты медработникам.
REGNUM 09:08
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Общество

Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Футбол

«Барселона» отпустит Самеду в «Ювентус» в обмен на двух футболистов

В Турин отправится защитник Нелсон Самеду, а в обратном направлении последуют игрок обороны Маттиа де Шильо и хавбек Миралем Пьянич.
ProstoProSport вчера в 14:44
Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
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Происшествия

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
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Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Здоровье

Курский врач рассказал, как считают смерти от COVID-19

Ещё одним жирным минусом амбулаторного лечения врач считает отсутствие контроля за заразившимся.
46ТВ 10:16
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Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
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Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, могут открыть свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
РБК 07:47
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
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Общество

Названы профессии, где зарплаты выросли в период пандемии

С самого начала пандемии коронавируса зарплата в некоторых сферах значительно увеличилась.
РЕН ТВ 10:32
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

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Экономика

Обрушение экономики США достигнет 30% — глава ФРС

Вашингтон, 18 мая 2020, 06:22 — REGNUM Сокращение экономических показателей США на фоне эпидемии коронавируса в пиковых значениях может достигнуть 30%, заявил председатель совета управляющих ФРС США Джером Пауэлл, передает CNBC.
REGNUM вчера в 23:22
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Здоровье

Названы первые кандидаты на прививку от коронавируса

Первыми вакцинацию от COVID-19 пройдут люди, находящиеся в группе риска.
ГТРК Самара 03:36
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Политика

Попова: закрытие границы с Азербайджаном создало риски для Дагестана

Москва, 18 мая 2020, 15:51 — REGNUM В Дагестане скопилось большое количество граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину, и это создаёт эпидемиологические риски.
REGNUM 08:51
Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости 08:54
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Футбол

Заседание исполкома УЕФА перенесено с 27 мая на 17 июня

УЕФА посредством своего официального сайта объявил о переносе заседания исполкома. Оно пройдёт не 27 мая, а 17 июня.
Евро-футбол.ру 10:24
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
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Двое осужденных за теракт в метро Петербурга подали в суд на УФСИН

Двое осужденных по делу о совершенном в метро Санкт-Петербурга в 2017 году теракте - Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов - подали иски к УФСИН по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:43
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Политика

МИД Украины подготовил программу «деоккупации» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что чиновники подготовили стратегию "деоккупации" Крымского полуострова, то есть его "возвращения" в состав Украины.
Газета.Ru 10:58
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Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
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Шоу-бизнес

Новый бойфренд Алёны Шишковой оказался похож на Тимати

Вчера в своих Stories 27-летняя Алёна Шишкова впервые разместила фотографию нового возлюбленного.
Paparazzi.ru 03:48
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