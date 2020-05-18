Энергетика

МИР 24МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33

Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском19 мая в 01:09

Цена нефти сорта Brent впервые с 10 марта превысила $36

Вести.Ruвчера в 11:09

Цена на нефть Brent превысила $36 впервые с начала апреля

REGNUMвчера в 09:59

Цена нефти марки WTI поднялась до уровня $34

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Цены на российскую нефть взлетели

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Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51
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Сыгравшая главную роль в сериале «Бэтвумен» австралийская актриса Руби Роуз отказалась от дальнейшего участие в проекте.
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Неймар со своей русской девушкой попал на обложку GQ

В 2017 году Неймар стал самым дорогим футболистом мира, перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн.
RT на русском вчера в 16:57
Общество

Повышенное пособие по безработице получают более 40 тыс. москвичей

Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 тыс. 500 руб. На сегодняшний день уже более 40,5 тыс. обратившихся за помощью москвичей получают эту выплату.
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Общество

Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет

Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
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Здоровье

О длительности течения коронавируса рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор вновь проинформировал население РФ о том, сколько может длиться течение коронавирусной инфекции.
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Игромания.ру 19 мая в 13:40
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Спорт

Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться, если ее не получится провести в 2021 году.
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Турция откроет границы для россиян 20 мая

С 20 мая Турция откроет границы для иностранных туристов из 31 страны, включая россиян.
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Экономика

Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова

В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43
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Политика

Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выступил против идеи объединения региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом (НАО), следует из видеообращения Уйбы к жителям региона.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
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Общество

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573 человека выписано, лечение продолжают 529 человек.
Катунь 24 вчера в 23:20
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Происшествия

В Челябинске задержали группу подозреваемых в разбойном нападении

Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии задержали в Челябинске группу лиц, подозреваемых в разбойном нападении на пункт приема металлолома, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:24
Футбол

Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами

Metaratings 19 мая в 15:30
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Общество

В мире коронавирусом заразились почти 5 млн человек

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошедшие сутки в мире было выявлено 113 тысяч случаев COVID-19 — это самое большое количество заболевших за один день с начала пандемии коронавируса.
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Общество

Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах

1 мая в Красногвардейском районе прошли похороны с участием около 500 человек, после которых коронавирус был выявлен у 150 человек.
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Армия и оружие

Около 15 новых боевых кораблей войдут в Тихоокеанский флот в 2020 году

Около 15 новых боевых кораблей пополнят состав Тихоокеанского флота в 2020 году, сообщили в пресс-службе ВМФ России.
RT на русском вчера в 20:59
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Общество

Гидрометцентр: Сроки возвращения тепла в Москву сдвинулись

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что погода в первый месяц лета будет вполне благоприятной.
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Древние курганы вятичей нашли археологи в ТиНАО

Археологи нашли в ТиНАО четыре погребальных земляных сооружения, которые датируются серединой XII — началом XIII столетия.
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
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За сутки 3746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

РИАМО 02:27
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Общество

Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
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Насекомые по запаху нашли яблоню в виртуальной реальности

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В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер

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Восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии

Восемь новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии. Актуальную информацию опубликовали в официальном телеграм-канале Правительства.
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В Мосгорсуд подан иск с требованием заблокировать YouTube в России

Иск с требованием заблокировать YouTube в России подала в Мосгорсуд компания Ontarget, предоставляющая услуги по подбору персонала, сообщило издание Коммерсант 20 мая на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 09:25
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Космос

Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска

Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
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Происшествия

Суперкар Mercedes устроил ДТП с тремя машинами на северо-западе Москвы

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