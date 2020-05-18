Энергетика
ПРАЙМЦена нефти Brent поднялась выше $35 за баррель впервые с 9 апреля
Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 35 долларов за баррель впервые с 9 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.50 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,4%, до 35,23 доллара за баррель.
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Комментарии
Общество
В Европейскую часть России вернется апрельская погода
В Москву и другие регионы центра Европейской части России на ближайшие три дня вернется апрельская погода, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ru 17:13
Армия и оружие
В России создадут Военно-инженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала фото с дочерью
Известная турецкая актриса, звезда популярного сериала "Великолепный Век" Мерьем Узерли (Хюррем Султан) стала законодательницей моды сезона-2020, об этом в минувший вторник 19 мая сообщило информационное издание Гедже.
Ugpressa.ru 02:23
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Коммерсантъ вчера в 18:36
Политика
МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube
Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
РИА Новости 13:06
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему завершил карьеру в 27 лет.
Спорт-Экспресс вчера в 14:30
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Общество
Коронавирусом заразились рабочие консервного завода около кардиоцентра
Завод «Барс» расположен в посёлке Родники Гурьевского городского округа, по ул. Садовой, 7. Сейчас, по словам главного санитарного врача региона, там проводят дезинфекцию.
Русский Запад 11:15
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Экономика
В Минпромторге пообещали, что цены на маски будут снижаться
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов пообещал, что в ближайшее время цены на медицинские маски снизятся.
Online47.ru вчера в 19:08
Культура
Netflix представил трейлер финального сезона «13 причин почему»
Потоковый сервис Netflix представил трейлер четвертого, заключительного сезона одного из своих самых скандальных проектов — сериала «13 причин почему».
Культуромания 14:07
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), выходит замуж за защищавшего ее адвоката Олега Елисеева.
Вести.Ru 15:47
Наука
Названы причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Специалисты китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане назвали возможные причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Lenta.ru 14:31
Политика
Трамп хочет провести саммит G7 в своей резиденции
Напомним, в марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир объявил, что президент США Дональд Трамп из-за пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне.
Аргументы и Факты 11:34
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00
Авто
Компания Nissan представила новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Напомним, Nissan GT-R50 от Italdesign был представлен летом 2018 года на Фестивале скорости в британском Гудвуде в честь 50-летнего юбилея оригинальной модели Nissan GT-R.
Тарантас Ньюс 06:20
Футбол
Липпи оценил вклад в футбол со стороны Месси и Роналду
Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи оценил вклад в футбол со стороны нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Газета.Ru 17:46
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Происшествия
В Брянске задержали полковника УМВД
«Брянск Today» со ссылкой на региональный следственный комитет сообщает, что экс исполняющий обязанности начальника следственного управления регионального УМВД стал фигурантом уголовного дела.
Деснянская правда 04:39
Игры
Официально: теперь System Shock принадлежит Tencent
Создатели System Shock 3 объявили, что теперь развитием франшизы займётся китайский гигант Tencent.
Игромания.ру 14:38
Армия и оружие
Сирийские военные блокировали проезд американской колонны в Эль-Хасаке
Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор без законных оснований.
РИА Новости 13:01